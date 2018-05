© Jang Mathes

88 op 81 ka sech d'Amicale doheem géint d'Etzella behaapten.

E Mëttwoch den Owend stoung am Basket-Championnat déi zweet Finall tëscht der Amicale an der Etzella um Programm. Déi Ettelbrécker hate jo eppes gutt ze maachen, de leschte Sonndeg hate si doheem mat 81 op 85 géint déi Steeseler verluer, louchen also 0:1 hannen an der Best-of-5-Serie ëm de Lëtzebuerger Championstitel.An datt déi Ettelbrécker sech eppes virgeholl haten, dat huet een direkt vun Ufank u gesinn, well hinnen ass ee fulminante Start an de Match gelongen: Nomstoung et 27:12 fir d'Etzella, eng Avance vu 15 Punkten! Déi Ettelbrécker waren aggressiv, sprëtzeg an hunn och nach getraff.Amwar d'Amicale du besser am Match dran. Lues, awer sécher ass si erukomm a konnt den Ecart konsequent verkierzen, ma et sollt hir net geléngen, ganz erunzekommen. A well déi Ettelbrécker déi leschte Punkte markéiere konnten, blouf et bei engem Ecart vun nach ëmmer 10 Punkten: 37:47 aus Siicht vun den Haushären ass et an d'Paus gaangen.Amass de Virsprong vun der Etzella weider geschmolt. Si huet méi Feeler gemaach, war einfach dacks net prezis a konsequent genuch, an dat konnten déi Steeseler notzen, fir sech no an no erunzekämpfen - ze kämpfen, wuel gemierkt, well einfach hunn d'Ettelbrécker hinnen et net gemaach. Um Enn kënnen déi eng éischter butzeg Avance vu 4 Punkten an de leschte Véierel eriwwerretten: 59:63 stoung et no dräi véierels vun der Zäit.Wéi d'Amicale de Score ammat engem Dräier opgemaach huet, du wousst och dee Leschten, wat et gelaut hätt: Et géif op en Neits eng enk Geschicht ginn! 4,5 Minutte viru Schluss stoung et 71:72 a mat engem schéinen Dräier ass d'Amicale eng éischte Kéier laanschtgezunn: 74:72, ma d'Etzella konnt am Géigenzuch nach - mat vill Fortune - op 74:74 ausgläichen. Du war d'Amicale op eemol awer méi treffsécher an zwou Minutte viru Schluss stoung et 80:76 fir si. D'Amicale huet weider getraff an d'Etzella ass ëmmer méi nervös ginn: 85 op 78 stoung et 30 Sekonne viru Schluss ... d'Mass war gelies!Mat 88 op 81 ka sech d'Amicale um Enn behaapten an domat steet et elo 2:0 fir Steesel an der Best-of-5-Course ëm de Championstitel.Déi drëtt a méiglecherweis schonn decisiv Finall ass den nächste Sonndeg, 6. Mee um 17.15 Auer zu Ettelbréck. RTL ass nees live derbäi.