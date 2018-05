CL: Roma-Liverpool, den 0:1 (02.05.2018) An der 9. Minutt huet de Sadio Mané fir d'Reds getraff.

CL: Roma-Liverpool, den 1:1 (02.05.2018) An der 15. Minutt ass den Ausgläich fir d'Réimer gefall, duerch e kecke Selbstgol vum James Milner.

CL: Roma-Liverpool, den 1:2 (02.05.2018) An der 25. huet de Georginio Wijnaldum d'Reds net vir bruecht.

CL: Roma-Liverpool, den 2:2 (02.05.2018) Den Edin Džeko trëfft an der 52. Minutt fir d'AS Roma.

No Real Madrid um Dënschdeg huet sech de Liverpool FC e Mëttwoch fir d'Finale vun der Champions League qualifizéiert. Wie sech um Enn iwwert d'Victoire an der Kinneksklass vum europäesche Futtball dierf freeën, dat entscheet sech de 26. Mee um 20.45 Auer zu Kiew.No der klorer Victoire am Allermatch, wou sech Liverpool doheem mat 5:2 duerchsetze konnt, hate just nach déi Mannst doru gegleeft, datt d'Reds et net an d'Finall géife packen.D'Reds sollte sech dann och qualifizéieren, ma de Retourmatch konnte si awer net wannen. Um Enn musse si sech zu Roum mat 2:4 geschloe ginn an enger Partie déi de loin net esou spannend a mouvementéiert war wéi déi vum Virdag, och wa souguer méi Goaler wéi am Krimi Real-Bayern gefall sinn. An och wann et an der Nospillzäit op een Hoer nach knapp gi wier ...Fir Liverpool hat et gutt ugefaangen ...