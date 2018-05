De Podium vun Hären 2017.

Den Edwin Kiptoo wëllt säin Titel beim Nuetsmarathon an der Stad verdeedegen. De Kenianer hat d'lescht Joer an enger Zäit vun 2 Stonne 16 Minutten a 55 Sekonne gewonnen.Einfach dierft d'Titelverdeedegung fir den Edwin Kiptoo net ginn. Säi Landsmann John Komen wëllt sech nämlech fir d'drëtte Kéier an de Palmarès vum Marathon zu Lëtzebuerg aschreiwen. De Gewënner vun 2015 an 2016 hat sech d'lescht Joer knapp dem Kiptoo misse geschloe ginn.Bei de Fraen zielt d'Kenianerin Pamela Kipchoge zu de Favoritinnen. 2015 war si déi 5. ginn. Mat dobäi ass och déi 20 Joer jonk Äthiopierin Lakelesh Dera.Zu den nationalen Top-Athleten zielen de Bertil Muller, de Frazer Alexander, den Thierry Dondelinger an d'Fabienne Gehlen.Am Ganze gi 16.000 Leefer a Leeferinne beim Nuetsmarathon un den Depart. Dat ass een neie Rekord.