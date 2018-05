D'Partie tëscht der Etzella an der Amicale gëtt op RTL.lu an op den Appen am Livestream gewisen.

REPLAY - De leschte Match nach eemol kucken

Hei fannt Dir de Livestream vu 17h00 Auer un.D'Finall ëm de Meeschtertitel am Basket gëtt am Modus Best-of-five gespillt.An der 1. Finall konnt sech d'Amicale zu Ettelbréck mat 85 op 81 behaapten. D'Amicale konnt sech och an der zweeter Finall géint d'Etzella duerchsetzen. Mat 88 op 81 gewënnt d'Amicale um Enn an domat steet et elo 2:0 fir Steesel an der Best-of-5-Course ëm de Championstitel.Déi drëtt a méiglecherweis schonn decisiv Finall ass de Sonndeg, 6. Mee um 17.00 Auer zu Ettelbréck. RTL ass nees live derbäi. Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d' Appen de Programm vum 2. RTL.