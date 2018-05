Lëtzebuerger La Crosse Ekipp bei der WM an Israel mat dobäi (03.05.2018) La Crosse, eng Mëschung aus Hockey, Rugby, Crosspolo an Handball, ass nach eng ganz frësch Sportaart hei zu Lëtzebuerg.

Zanter knapp 2 Joer gëtt et d'Lacrosse Team Lëtzebuerg. An d'Ekipp huet och direkt schonn eng kleng Sensatioun opweises. Vum 12. bis de 24. Juli ass d’Ekipp ronderëm de Pit Bingen op der Lacrosse Weltmeeschterschaft an Israel. An do rechent ee sech an der Grupp an där Lëtzebuerg spillt keng esou schlecht Chancen aus. Dat läit virun allem dodrun, dass et an der Grupp nach relativ vill nei Ekippe ginn, déi och eréischt hir éischt Weltmeeschterschaft spillen. D’Zil wier allefalls, méi wéi ee Spill ze gewannen, seet de Pit Bingen.

Fir dass dat och klappt, huet ee sech eng ganz speziell Verstäerkung gefrot. Am Juni kommen extra zwee Traineren aus Kanada, fir mat der Lëtzebuerger Ekipp ze spillen. A Kanada ass Lacrosse Nationalsport, dat läit ganz einfach dodrunner, dass d’Nativ Canadians dat Spill erfonnt hunn an zanter Joerhonnerte spillen.

Mä wourëms geet et eigentlech beim Lacrosse? Ganz einfach erkläert: Mat enger Zort Hockeyschléier, dee liicht modifizéiert ass, geet et dorëm e klenge Ball vum Buedem opzerafen an en dann an de Gol vum Géigner ze kréien. An dobäi kann ee sech ähnlech wéi beim Rugby tackelen, Stoussen oder esouguer de Stick, also de Schléier mat deem ee Lacrosse spillt, aus der Hand schloen.

Een héich dynamescht Spill. Et ass een eigentlech keng Minutt roueg. Et leeft ee permanent an et muss een zu all Sekonn oppassen, wou de Ball ass a wéi een de Ball kréie kann.

Ween elo Interessi um Lacrosse huet, fënnt eng ganz Rëtsch Informatiounen um Internetsite.