Hatzenbach, Adenauer Forst, Karussel, Brünnchen, Pflanzgarten, Schwalbenschwanz... alles legendär Plazen op engem legendäre Circuit. Nächste Weekend wäerten erëm knapp 200’000 Spectateure laanscht den Nürburgring campéieren fir d’Action op der Nordschleife hautno matzëerliewen.150 Teams hu sech fir d’Editioun 2018 vun de 24h Nürburgring ageschriwwen. Dat si manner Autoe wéi déi Joere virdrun. Wat emol eng Kéier e grousse Spektakel fir Amateuren an Gentleman-Driver war, ass mëttlerweil eng héich professionell Course wou gutt besate Wierkséquipen d’Victoire ënnert sech ausmaachen. Och dëst Joer sinn erëm iwwert 30 GT3-Autoen vu siwe verschiddene Marken um Départ: Aston Martin Vantage GT3, Audi R8 LMS GT3, BMW M6 GT3, Ferrari 488 GT3, Lamborghini Huracan GT3, Mercedes AMG GT3 a Porsche 911 GT3 R.Aus Lëtzebuerger Siicht si fënnef Autoen interessant. Déi beschte Chance op eng gutt Plazéierung am Generalklassement huet sécher de Steve Jans, deen um neie Porsche 911 GT3 R vu sengem Team GetSpeed un den Départ geet. Den Daniel Bohr (Porsche Cayman GT4 vun Teichmann Racing) wëllt virun allem seng Klassevictoire vum leschte Joer widderhuelen. Donieft fueren nach d’Lëtzebuerger Mike Schmit (Opel Astra OPC), Yann Munhowen (Porsche Cayman vun FK Performance) an den ACL-Lizenzéierten Charles Oakes (BMW E90 325i vun Adrenalin Motorsport) mat.Programméiert ass e laange Motorsport-Weekend. Et fänkt schonn Donneschdes um Feierdag mam Training un. Den Départ vun der Course selwer ass e Samschdeg um 15h30. Nieft der Haaptcourse ginn och am ganzen dräi Manche vum Tourewon-Weltcup WTCR gefuer, déi éischt dovunner um Donneschdeg, déi aner zwou um Samschdeg.





« ZréckWeider »