Op der Weltmeeschterschaft am Dëschtennis zu Halmstad a Schweden kommen d'Lëtzebuerger Dammen um Enn op déi 21. Plaz.

An hirem 1. Eliminatiouns-Match an der Championships Division verléieren d'FLTT Vertriederinnen 1:3 géint Indien a sinn domat eliminéiert a kommen op déi 21. Plaz. D'Sarah de Nutte konnt déi eenzeg Partie fir d'Lëtzebuerger Damme gewannen, iwwerdeems d'Ni Xia Lian eng an d'Danielle Konsbruck zwou Partië verluer huet.

D'Hären hunn an der 2. Divisioun am 1. KO-Match 3:0 géint Australien gewonnen. Fir si geet d'WM nach weider.