De 40 Joer alen Amerikaner huet an der 2. däitscher Bundesliga gespillt a war och Assistenztrainer beim Bundesligaclub vu Bremerhaven.

Schreiwes vun der Sparta Bartreng:

Jason Price neien Headcoach bei der Sparta:

Den Amerikaner Jason Price gëtt neien Headcoach vun der Sparta. De 40 Joer ale Coach aus dem Bundesstat Iowa kann op eng grouss Erfahrung als Profispiller an Europa zréckblécken, wou hien ënner anerem an Däitschland an a Polen als Point Guard gespillt, a sech duerch säi professionellt Verhalen a Leadship e ganz gudden Numm gemaach huet.

Als Coach war hien als Assistant Coach bei den Eisbären Bremerhaven an der däitscher Bundesliga aktiv, wou hie sech ebenfalls duerch säin Knowhow a seng Dynamik e gudden Numm gemaach huet. Ausserdem war hie bei Jugendequipen an Däitschland (Hagen) als Coach aktiv. Déi lescht Saison huet hien eng Basketsacademy (Iowa Pump and Run Academy AAU) a senger Heemecht geleed.

Den Jason huet eis am Gespréich direkt matt senger Dynamik, sengem Fachwessen a senger Astellung iwwerzeegt. Hie wäert sech em de Seniors Beräich (Seniors A, Seniors B, Espoirs) an em d’Cadets (U18) këmmeren, an awer och bei anere Kategorien eng Hand matt upaken.

Hei e klenge Statement vum Jason Price:

Hello Sparta Fans, I’m extremely excited to have the opportunity to become a part of the Sparta family. I’ve done some research and have found that your club has some rich history. Your club has won many championships in the past, and I hope to help usher us back into those winning ways! I am looking forward to getting there and bring an excitement to the club and help the culture of basketball grow. You can look forward to a coach who will put in the work necessary for the club to have success. As excited as I am to work with the men’s team, I’m just as excited to work with the youth teams as well, from U10 all the way up! Let’s Go Sparta!!!

Assistant Coach vum Jason wäert den Dario Mourato ginn. Den Dario schafft scho säit engem Joer bei eis am Klub an huet sech duerch seng exzellent Individualtrainingseenheeten a seng präzis Scouting Aarbecht ausgezeechent. Den 31 jährege Portugies huet virdrun a Portugal ënner anerem beim gréisste portugiesesche Klub Benfica Lissabon geschafft an huet e Studium an de Sportwessenschaften. Den Dario wäert dem Jason säin Assistant bei de Seniors A sinn, a sech d’Aufgaben am Seniors B an Espoirs Beräich matt him opdeelen. Desweideren wäertden Dario sech em d’Supervisioun vu verschiddne Jugendkategorien an em d’Scolaires Equipe kemmeren.

Hei och e klenge Statement vum Dario Mourato:

Hello Sparta!

After a year as a coach in Sparta, I can say that I have a great enthusiasm to return to work with this club for the next season. Being able to be part of this big family of athletes, coaches, parents, club friends, fans and sports directors who make every effort to develop the club's potential daily is a tremendous honour for me. Looking at the whole course of this historic sports institution and for all that they have achieved to date, not only at the sports highest level but also in the social aspect of preparing young citizens for adulthood, I feel the desire to overcome my best, in a spirit of teamwork, to help even more in the development of our players in the future.

Eager to start working with!

Let’s go Sparta!

De ganze Klub wënscht sengem neie Staff eng erfollegräich gemeinsam Zukunft.