En Donneschdeg den Owend stoungen d'Retourmatcher vun den Halleffinallen an der Europa League um Programm. Atlético Madrid krut Besuch vun Arsenal London, wou et am Allersmatch kee Gewënner gouf an Olympique Marseille, déi deen éischte Match mat 2:0 gewanne konnten, hu missen op Salzburg reesen.

Atlético Madrid - Arsenal London 1:0

© afp

Wilshere has taken the captain's armband following Koscielny's injury.#UEL pic.twitter.com/MzXkveT0ye — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3. Mai 2018

© afp

Mat engem gléckleche Resultat aus dem Allersmatch am Réck ass Atlético Madrid en Donneschdeg den Owend doheem am Wanda Metropolitano-Stadion mat breeder Broscht an de Match gaangen. Virun allem hat een, trotz 80 Minutten an Ënnerzuel, net verluer an et konnt een ee wichtegen Auswäertsgol markéieren.D'Haushären hunn och vun Ufank u gewisen, dass si hei gewanne wollten, well si hu fréi probéiert an der Offensiv zu Chancen ze kommen a si hunn Arsenal laang an der eegener Hallschent gehalen. An der 6. Minutt dunn eng ganz déck éischt Geleeënheet fir Atlético. Den Diego Costa gouf ugespillt, deen huet sech gutt géint de Monreal duerchgesat, huet säi Kierper benotzt, fir sech virum Ospina ze presentéieren, ma de Spuenier huet de Ball aus kuerzer Distanz iwwert de Gol geschoss.An der 11. Minutt dunn eng ganz schlecht Noriicht fir Arsenal. Hire Kapitän, de Laurent Koscielny huet misse vum Terrain goen, dat wéinst enger Blessur. Hien huet misse mat der Brëtsch vum Terrain bruecht ginn. Batter fir d'Englänner, de Fransous ass ouni Friemawierkung um Terrain leiebliwwen. Fir hien ass den Chambers op den Terrain komm.No ronn 20 Minutte sinn d'Gunners du besser an d'Spill komm an d'Partie gouf onroueg, wat awer dozou gefouert huet, dass béid Ekippe vill Feeler gemaach hunn an dass keng richteg geféierlech Aktiounen zustane komm sinn.An der 37. Minutt dunn ee gudde Schoss vum Koke, dee säin Zil nëmme ganz knapps verpasst. Arsenal krut hei de Ball net esou richteg hannen eraus an de Koke huet et mat engem Volley probéiert.Nëmmen eng Minutt méi spéit war et dunn nach méi knapp. De Griezmann gouf am Strofraum ugespillt an huet aus der Dréinung direkt geschoss, mee de Schoss goung nëmmen e puer Zentimeter laanscht de Potto.Atlético an dëser Phas immens dominant an an der 2. Minutt vun der Nospillzäit vun der 1. Hallschent gouf et dunn d'Belounung fir d'Ustrengungen. De Griezmann huet de Costa perfekt an d'Déift gesat an deen huet sech géint den Defenseur behaapt a konnt och den Ospina bezwéngen, fir Atlético a Féierung ze bréngen.An der zweeter Hallschent huet Arsenal du misse méi aktiv ginn, dat ass och gelongen, well et konnt ee sech déi bis dohinner bescht Chance erausspillen. De Ramsey ass ronn 5 Meter virum Gol un de Ball kommen, ma hie gouf dunn nach entscheedend gestéiert, esou dass hien de Ball laanscht de Gol geschoss huet.Ma dunn op där anerer Säit eng weider Méiglechkeet fir d'Rojiblancos, ma den Diego Costa gëtt a leschter Sekonn um Schoss gehënnert.An der 67. Minutt du bal d'Virentscheedung: de Costa gouf am Strofraum ugespillt, huet sech mat enger Dréiung vu sengem Géigespiller geléist an huet de Griezmann an der Mëtt ugespillt, ma beim Schoss vum Fransous stoung een am Wee. Den Diego Simeone koum op der Tribün kaum zou sech.Arsenal huet elo esou lues eppes misse maachen an de Wenger huet och reagéiert andeems hien de Mkitharyan fir de Wilshere bruecht huet.An der 76. Minutt hat de Griezmann du schonn nees den 2:0 um Fouss, ma erëm krut ee Gunner de Fouss a leschter Sekonn dotëscht.An de leschte Minutten ass de Gäscht och net méi vill gelongen an esou wënnt Atlético Madrid um Enn verdéngt mat 1:0 a steet an der Finall vun der Europa League.

Red Bull Salzburg - Olympique de Marseille 2:0 elo an der Verlängerung

© afp

TFW you score in the semi-finals...



Amadou Haidara ⚽️💪#UEL pic.twitter.com/Y8fpJDA5AY — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3. Mai 2018

Salzburg war en Donneschdeg, trotz enger 0:2-Néierlag am Allersmatch zu Marseille, net z'ënnerschätzen, well schonns géint Lazio Roum huet ee bewisen, dass een doheem alles dréine kann. Géint Lazio hat een den Allersmatch an Italien mat 2:4 verluer, de Retourmatch zu Salzburg konnt een dunn awer 4:1 gewannen a sech esou fir dës Halleffinall qualifizéieren.Den 38 Joer ale russeschen Arbitter Sergey Karasev huet d'Partie pünktlech ugepaff an hei waren et d'Fransousen déi offensiv gesi besser an d'Partie komm sinn. Si hu Salzburg déif an déi eegen Hallschent gedréckt an hu probéiert iwwer d'Säite geféierlech Aktiounen erauszespillen, ma d'Defense vun RB war op der Plaz.Dunn ass awer och d'Offensivmaschinn vu Salzburg op Toure komm. Iwwer Haidara an Ulmer hu si eng éischte Kéier fir Gefor gesuergt.Marseille iwwerdeems mam Kapitän Dimitri Payet ëmmer nees geféierlech no Satndard-Situatiounen, esou och an der 11. Minutt, wou d'Éisträicher de Ball net richteg aus der Geforen-Zon erauskruten.Salzburg huet probéiert d'Kontroll ze iwwerhuelen, mee si waren einfach net konsequent genuch am Spill no vir an hu Marseille ze vill einfach Bäll iwwerlooss.Weiderhin ass net vill geschitt an dëser Partie a wann d'Haushären dann emol Tempo am Spill no vir opgeholl hunn, hunn d'Fransouse si mat Fouls gestoppt, esou ass et och mam 0:0 an d'Paus gaangen.Nom Säitewiessel wollt Marseille de Sak zoumaachen an ee séiere Gol markéieren, fir Salzburg d'Liewe richteg schwéier ze maachen. Ma Salzburg huet sech daper gewiert an dat an der 53. Minutt mat Erfolleg. Den Haidara gouf 25 Meter virum Gol vun de Gäscht ugespillt a mat engem flotte Solo huet hien direkt e puer Defenseure stoegelooss an am Strofraum huet hien de Ball riets ënnen an de Gol geschoss.Elo hat Salzburg richteg Confiance an d'Offensiv-Maschinerie ass elo richteg op Toure gelaf. De Ramalho huet et aus der Distanz probéiert an eng weider Geleeënheet gouf et fir den Dabbur, ma nach gouf et keen zweete Gol.Dee gouf et dunn awer an der 65. Minutt duerch de Schlager. Den Haidara huet op der rietser Säit den Turbo ugemaach an huet de Ball flaach an d'Mëtt ginn. Do ass fir d'éischt de Gustavo laanscht de Ball gerutscht an dunn huet de Rami dem Schlager de Ball genau an d'Féiss gespillt, deen huet direkt geschoss a säi Schoss ass nach ofgefälscht ginn an esou onhaltbar am Gol gelant.Marseille huet elo emol missen eng Reaktioun weisen an d'Fransousen hu sech och gewiert, ma Salzburg war elo richteg staark.No 90 Minutte stoung et 2:0 fir Salzburg an esou huet dës Partie missen an d'Verlängerung goen. Dës leeft aktuell.