Wéi mer scho gemellt haten, ass de fréiere Futtballprofi an tëscht net méi am Krankeschäin. Wéi et geheescht huet, wier de Jeff Strasser nees komplett gesond an zu 100 Prozent asazfäeg.Fir iwwert seng Zukunft ze schwätzen, ware Gespréicher tëscht dem Jeff Strasser an deene Responsabele vum 1. FC Kaiserslautern geplangt. Wéi d'Bild Zeitung schreift, hätte béid Säite festgehalen sech nach eemol am Juni un en Dësch ze setzen.De Sportdirekter vum Veräin aus der zweeter däitscher Bundesliga sot géintiwwer der Zeitung, dass een de Jeff Strasser wéilt abannen, wahrscheinlech beim Nowuess oder bei der Sich no neie Spiller. Duerch den Ofstig vum FCK leeft dem Lëtzebuerger säi Kontrakt of. Vum Summer un hätt hien deemno keng Aarbecht méi.