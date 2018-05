© Val Wagner

Lëtzebuerg 3:2 Bulgarien - esou heescht et no de fënnef Matcher tëschent der Lëtzebuerger Dëschtennis-Härenekipp a Bulgarien. Nodeems déi Lëtzebuerger Formatioun ronderëm de Luka Mladenovic, den Eric Glod an de Gilles Michely aus den éischten zwee Matcher mat engem 2:0 Avantage ervirgaangen ass, gouf et no zwou Néierlage vun de Lëtzebuerger Hären nach eng Kéier mat engem 2:2 méi spannend ginn.An der éischter Partie konnt sech nach de Luka Mladenovic géint de Stanislav Golovanov an den Eric Glod géint den Teodor Alexandrov duerchsetzen, ier am drëtte Match de Gilles Michely dem Denislav Kodjabashev an am véierten den Eric Glod dem Stanislav Golovanov ënnerleeë war.Déi lescht an decisiv Ausernanersetzung konnt de Luka Mladenovic géint den Teodor Alexandrov awer fir sech entscheeden a séchert domat der Lëtzebuerger Formatioun d'3:2 Victoire géint d'Bulgaren.Den Owend um 19:00 Auer trëfft d'Lëtzebuerger Dëschtennis-Härenekipp dann op déi serbesch Formatioun. Bei enger Victoire landen d'Lëtzebuerger, als Opsteiger an d'2. Divisioun, scho sécher op d'Plaz 38 vum Schlussklassement.