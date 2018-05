© Val Wagner

No 90 Minutte muss sech Déifferdeng mat engem 2:2 géint Hueschtert zefridde ginn. Den FCD03 léisst domadder wichteg Punkten an der Course ëm dat internationaalt Geschäft leien. An der provisorescher Tabell steet Déifferdeng op der 4. Plaz, dat punktgläich mat der Jeunesse. Op d'Fola huet een e Réckstand vun 3 Punkten. D'Jeunesse kann domadder e Sonndeg laanscht Déifferdeng zéien an d'Fola kéint sech bei enger Victoire weider ofsetzen.Déi éischt 30 Minutten ass e Freideg den Owend an der Partie tëscht Déifferdeng an Hueschtert net ganz vill geschitt, ma du si béid Ekippen erwächt a bis d'Paus sinn 3 Goler gefall. An der 36. Minutt konnt de Perez d'Lokalekipp mat 1:0 a Féierung bréngen. Den Almeida hat de Ball gutt op de Perez weiderginn, deen ass liicht lénks an de Strofraum a laanscht e Verteideger gezunn an huet de Ball laanscht de Pleimling an de Gol geschoss. 3 Minutte méi spéit huet de Mura fir den 1:1 gesuergt. No engem Fräistouss vum Peters huet de Mura de Ball am Strofraum mam Kapp an de Gol gekäppt. Déifferdeng hat kaum Zäit, fir sech vum Ausgläich ze erhuelen, well an der 44. Minutt huet den Dervisevic aus 20 Meter Hueschtert mat 2:1 a Féierung bruecht. Mat dësem Tëscheresultat ass et an d'Paus gaangen.No der Paus huet Déifferdeng d'Spill an d'Hand geholl. D'Lokalekipp hat méi Ballbesëtz an huet sech ëmmer nees Chancen erausgespillt. Hueschtert stoung quasi nëmmen nach hannendran an huet probéiert, den 2:1 iwwert d'Zäit ze kréien. An der 85. Minutt huet Déifferdeng dunn awer de Gol nach eng Kéier fonnt. No engem kuerz ausgefouerte Korner war de Ball an d'Mëtt komm an do huet de Siebenaler dat ronnt Lieder iwwert d'Linn gedréckt. Den 2:2 fir Déifferdeng. An der 87. Minutt hat den Almeida den 3:2 fir d'Haushären um Fouss leien, ma den Almeida huet aus 10 Meter de Ball iwwert de Gol gesat.Mam 2:2-Remis ass d'Partie no 90 Minutten op een Enn gaangen.Déi weider Partië vum 24. Spilldag ginn e Sonndeg gespillt. Hei huet Diddeleng 2 Spilldeeg viru Schluss d'Chance sech den Titel fréizäiteg ze sécheren. Bei enger Victoire géint den Opsteiger d'US Esch a bei enger Defaite vum Progrès Nidderkuer zu Rouspert wär dem F91 den Titel net méi ze huelen.Den Iwwerbléck vun de Partien:Rodange - Racing-UnionMunneref - Union Titus PéitengRouspert - Progrès NidderkuerRM Hamm Benfica - FolaJeunesse - StroossenF91 Diddeleng - US Esch