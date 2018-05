© AFP

Fir d'éischte Kéier an der Geschicht huet Manchester United an enger Saison déi dräi Auswäertsmatcher géint d'Opsteiger verluer. E Freideg den Owend huet ManU no enger schwaacher Leeschtung auswäerts mat 0:1 géint Brighton & Hove Albion verluer a verpasst, sech déi zweete Plaz an der Tabell ze sécheren. Brighton & Hove Albion dogéint huet net nëmmen no 7 Néierlagen emol erëm eng Kéier gewonnen, Nee si spillen d'nächst Joer nees an der Premier League.Ouni déi zwee Stiermer Sanchez a Lukaku huet sech Manchester United géint den Opsteiger am Spill no vir ganz schwéier gedoen a konnt sech kaum Chancen erausspillen. Brighton stoung dogéint stabil, huet Lafbereetschaft gewisen an huet gutt opgepasst, dat ass hinnen duer gaangen, fir Manchester United an der éischter Hallschent a Schach ze halen.Och an den zweete 45 Minutte ass et net besser ginn. D'Ekipp vum Mourinho war weider ze passiv an hat keng Iddien. D'Rechnung dofir gouf et an der 57. Minutt. No enger Flank huet de Groß de Ball mam Kapp an de Gol gesat. Manchester United huet sech duerno beméit an huet um Enn nach eng Kéier Drock gemaach, ma Brighton huet den 1:0 iwwert d'Zäit gerett.Fir Brighton ass et déi éischt Victoire zanter 1982 géint Manchester United.

Ligue 1

Am franséische Championnat ass e Freideg den Owend de PSG zu Amiens net iwwert een 2:2 erauskomm. An der 26. Minutt hat de Cavani Paräis mat 1:0 a Féierung bruecht. No der Paus huet de Konaté fir den 1:1 gesuergt.An der 64. Minutt huet Paris St. Germain nees reagéiert an de Nkunku huet den 2:1 markéiert. Amiens huet awer net opginn a sollt fir d'Beméiunge belount ginn. An der 80. Minutt huet de Konaté den 2:2 geschoss a sou der Ekipp virun den eegene Spectateuren ee Punkt geséchert.A Frankräich bleiwen nach zwee Spilldeeg ze spillen. De PSG steet schonn eng Zäitchen als neie Champion fest. An der Tabell huet een eng Avance vun 20 Punkten op Olympique Lyon.

Primera Division

Am spuenesche Championnat huet Sevilla duerch e Gol vum Banega an der 47. Minutt mat 1:0 géint Real Sociedad gewonnen. Sevilla huet domadder gutt Chancen, déi nächst Saison an der Europa League ze spillen.