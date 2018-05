Eng Foto aus der 1. Halleffinall tëscht der Amicale Steesel a Konter. © Maya & Robert Straus

D'Amicale Steesel hat sech an der 1. Halleffinall vum Dammebasket-Championnat däitlech mat 75:61 géint Conter duerchgesat. E Freideg den Owend huet den Titelverdeedeger zu Conter och näischt ubrenne gelooss an huet duerch eng souverän 85:67-Victoire den Ticket fir d'Finall geléist.Den éischte Véierel hat Steesel e bësse verschlof an esou loung ee mat 21:26 am Réckstand. Am zweete Véierel huet d'Ekipp vum René Keiser du d'Spill awer an d'Hand geholl an huet aus alle méigleche Positioune getraff. Konter hat näischt entgéint ze setzen. An der Paus stoung et domadder 48:32 fir d'Amicale. No der Paus hunn d'Gäscht den Tempo weider héich gehalen an hu Conter zu kengem Ament méi erukomme gelooss. Mat engem Virsprong vun 68:46 ass et an de leschte Véierel gaangen. D'Amicale huet déi lescht 10 Minutte konzentréiert op een Enn gespillt a gewënnt um Enn kloer mat 85:67 a steet domadder an der Finall an huet d'Chancen, fir den Titel ze verdeedegen.. Nodeems d'Musel Pikes déi éischt Halleffinall mat 75:61 souverän gewonnen haten, konnt den T71 e Freideg den Owend d'Serie ausgläichen. An enger ganz enker Partie gewënnt Diddeleng um Enn mat 69:63 op der Musel.D'Musel Pikes haten de bessere Start an d'Partie erwëscht an esou lounge si no den éischten 10 Minutte mat 22:17 am Avantage. Den T71 Diddeleng huet awer matgehalen a konnt de Réckstand minimal verkierzen, sou datt et an der Paus 33:30 fir d'Musel Pikes stoung. Déi Diddelenger Dammen hu weider u sech gegleeft an alles ginn, fir datt d'Saison no dëser Partie nach net soll eriwwer sinn. No der Paus ass et hinnen dann och gegléckt d'Féierung an der Partie ze iwwerhuelen. Duerch en 21:13 am drëtte Véierel ass den T71 mat engem Virsprong vun 5 Punkten an déi lescht 10 Minutte gaangen. D'Musel Pikes sinn am véierte Véierel nach eng Kéier no erukomm a Sekonne viru Schluss stoung et nëmmen nach 65:63 fir Diddeleng. Den T71 huet awer d'Nerve behalen a gewënnt um Enn mat 69:63. Domadder kënnt et tëscht béide Veräiner zu enger drëtter an decisiver Halleffinall.