De Christopher Martins am Dress vun der Lëtzebuerger Nationalekipp. © pressphoto (Archiv)

Ee Spilldag virum Enn vun der Saison steet Bourg-Péronnas op der Relegatiounsplaz an der Ligue 2 a Frankräich. E Freideg ass d'Ekipp mam Christoper Martins zu Lorient mat 0:6 ënnergaangen.De Lëtzebuerger Nationalspiller huet déi 90 Minutten duerchgespillt an huet an der 62. Minutt déi giel Kaart gewise kritt.Um leschte Spilldag an der Ligue 2 ka sech Bourg-Péronnas den nächste Weekend nach retten, ma och een direkten Ofstig ass nach méiglech. Den Ament steet de Christopher Martins mat senger Ekipp op der 18. Plaz. Et huet een e Virsprong vun 3 Punkten op Quevilly op der 19. Plaz an ee Réckstand vun 2 Punkten op Nancy op der sécherer 17. Plaz.