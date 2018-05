© afp

Hamburg a Wolfsburg hunn Néierlage missen astiechen an domat entscheet sech den Ofstig eréischt de leschte Spilldag. Mainz wënnt zu Dortmund a wäert deemno och déi nächst Saison an der Bundesliga spillen. Bayern klappt Köln. Schalke séchert sech déi zweet Tabelleplaz, Leverkusen a Bremen deelen 0:0, Hannover klappt d'Hertha mat 3:1, Gladbach wënnt géint Freiburg a Stuttgart klappt Hoffenheim.

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 1:2

Déi Mainzer, déi a leschter Zäit gutt a Form waren an de Wëlle gewisen hunn, fir an der Bundesliga ze bleiwen, déi hunn och e Samschdeg vun Ufank un d'Zil Klassenerhalt ënnerstrach. No nëmme 4 Minutte konnte si nämlech zu Dortmund am Signal Iduna Park mat 1:0 a Féierung goen. De Gbamin koum am géigneresche Strofraum un de Ball an huet dëse mat der Hack opgeluecht fir de Baku, deen de Bürki am Dortmunder Gol iwwerwanne konnt.An der 13. Minutt koum et dunn nach méi déck fir d'Haushären. Den de Blasis huet eng Flank an d'Mëtt geschloen an de Muto koum mam Kapp un de Ball, ier de Bürki mat de Fäischt um Ball war an esou ass de Ball am Gol gelant.Ma de BVB konnt dunn awer kuerz drop reagéieren. De jonke Sancho ass iwwer déi lénks Säit gaangen an huet de Ball an d'Mëtt op de Philipp ginn, deen de Ball aus kuerzer Distanz an de Gol schéisse konnt.An der zweeter Hallschent sollt kee Gol méi falen, esou dass Mainz um Enn mat 2:1 gewënnt an esou steet elo och fest, dass Mainz och déi nächst Saison an der 1. Bundesliga spillt.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 4:1

Fir Wolfsburg sollt et weider biergof goen, well e Samschdeg gouf et eng weider Néierlag fir Wolfsburg. An der 24. Minutt konnt Leipzig nämlech eng éischte Kéier zouschloen. Den Augustin huet de Lookman lancéiert an dee konnt op 1:0 stellen.10 Minutte méi spéit war et schonn nees den Augustin, dee fir Gefor gesuergt huet. De Fransous huet déi Kéier dem Werner de Ball ginn an dee konnt de Score op 2:0 erhéijen.Kuerz no der Paus huet Wolfsburg dunn awer nees e bësse Confiance kritt, well den Didavi konnt op 1:2 verkierzen. Dono hu si d'Partie awer nees komplett aus der Hand ginn. No engem fatale Feeler an der Defense huet de Werner de Ball queesch op de Lookman ginn an deen huet op 3:1 gestallt.An der 63. Minutt gouf et dunn d'Entscheedung. De Fransous Augustin huet sech fir seng gutt Leeschtung belount a konnt de 4:1 markéieren.

1. FC Köln - FC Bayern München 1:3



Virun der Partie stoung jo schonns fest, dass déi Kölner géingen ofsteigen, ma doheem géint München wollte si awer nach eemol weisen, wat an hinne stécht a si wollte mat breeder Broscht hir Saison ofschléissen.Fir déi engagéiert Astellung goufe si an der 30. Minutt belount. No enger Flank verpasst de Kölner Stiermer zwar de Ball, ma de Süle koum onglécklech un de Ball an de Ball ass am eegene Gol gelant, esou dass Köln mat 1:0 a Féierung goe konnt géint München.An der zweeter Hallschent huet Bayern dunn awer d'Partie gedréint, dat innerhalb vun nëmmen zwou Minutten. Fir d'éischt war et de James Rodriguez, deen op Virlag vum Thomas Müller ausgläiche konnt. An der 61. Minutt war et dunn de Lewandowski, dee Bayern esouguer an den Avantage brénge konnt, dat nees no enger Virlag vum Müller.D'Entscheedung gouf et dunn an der 78. Minutt. De Rodriguez hat op der rietser Säit de Ball, de Kolumbianer gouf net ugegraff a konnt esou de Ball an aller Rou an d'Mëtt flanken, wou den Tolisso de Ball an de laangen Eck käppe konnt.

SV Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0:0

An der éischter Hallschent war et kee flotte Match fir d'Spectateuren un der Weser. D'Leverkusener wollten net ze vill Risiko goen, ma et wier awer néideg gewiescht, well et kaum offensiv net vill eraus bei de Gäscht, genau sou wéineg wéi vun den Haushären.Bremen huet gemauert a Leverkusen war ze oninspiréiert am Offensivspill an esou verpasse si et, fir mat enger Victoire déi 4. Plaz an der Tabell ze erreechen.

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 3:1

Et war eng ausgeglachen éischt Hallschent tëscht Gladbach a Freiburg, och wann op Säite vun de Gäscht de Kampf wuel méi grouss war, ma et huet u Koordinatioun an der Offensiv gefeelt an esou goufe si bestrooft.No 18 Minutte konnt den Thorgan Hazard nämlech den 1:0 fir Gladbach markéieren. De Strobl huet de Ball aus der eegener Hallschent héich no vir an d'Spëtzt gespillt op den Hazard, deen huet sech behaapt, konnt laanscht de Golkipp zéien a konnt de Ball an den eidele Gol schéissen. Mat dëser 1:0-Féierung goufen dunn och d'Säite gewiesselt.An der zweeter Hallschent konnt den Elvedi Gladbach esouguer mat 2:0 a Féierung bréngen, ier de Kleindienst fir Freiburg verkierze konnt.Mee nëmme 5 Minutte nom Gol vum Kleindienst konnt Gladbach den alen Avantage nees hierstellen. De Jantschke huet den Drmic lancéiert an de Schwäizer konnt den drëtte Gol vun de Gladbacher schéissen.

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3:0

Den HSV wollt e Samschdeg weider wichteg Punkten am Ofstigskampf huelen. An der 26. Minutt hu si sech och gefreet, well do konnte si den 1:0 markéieren, hu si op alle Fall geduecht, ma do huet de Video-Assistent agegraff an de Gol vum Ito annuléiert.5 Minutte méi spéit gouf et dunn déi kal Dusch fir den Hamburger SV. Den Haller huet de Ball perfekt an d'Déift gespillt op de Marius Wolf an deen ass virum Gol äiskal bliwwen an huet aus kuerzer Distanz de Ball tëscht de Bee vum Golkipp erduerch geschoss, fir mat 1:0 an d'Paus ze goen.No der Paus huet Hamburg nach eemol villes probéiert, dëst awer ouni deen néidegen Erfolleg um Enn huet dacks e bësse Gléck gefeelt. A wann ee kee Gléck huet, da kënnt nach Pech dobäi, well de Mascarell konnt an der 77. Minutt op 2:0 stellen an dëse Schoss gouf onhaltbar ofgefälscht.An der 92. Minutt huet den Alex Meier dunn nach den Deckel drop gemaach a fir d'3:0-Schlussresultat gesuergt.Esou muss den HSV um leschte Spilldag gewannen an op eng Néierlag vu Wolfsburg hoffen, fir an der 1. Bundesliga ze bleiwen.

Hannover 96 - Hertha BSC 3:1

D'Hertha hat e Samschdeg alles aneschters ewéi ee gudden Dag erwëscht, well schonns an der Halbzeit louch ee mat 0:3 zeréck. An der 4. Minutt konnt de Martin Harnik no enger Virlag vum Niklas Füllkrug den 1. Gol vun der Partie markéieren.Bis kuerz virun der Paus konnten d'Berliner sech halen, ma do huet et dunn awer zweemol gerabbelt. An der 40. Minutt konnt de Sané no der Viraarbecht vum Schwegler op 2:0 stellen. Nëmmen zwou Minutte méi spéit huet dunn den Niklas Füllkrug selwer zougeschloen, dat mat engem stramme Schoss vun der rietser Säit.An der zweeter Hallschent konnt d'Hertha sech zwar e bëssen zeréckkafen, mee um Enn war den 1:3 vum Davie Selke an der 73. Minutt net genuch. D'Hertha verléiert mat 1:3 géint Hannover.

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim 2:0

Fir Hoffenheim geet et nach ëmmer ëm d'Champions League-Qualifikatioun, ma dat huet een der Ekipp vu Sinsheim awer net wierklech ugemierkt, well Stuttgart war déi besser Ekipp.An der 25. Minutt konnt Stuttgart och den éischte Gol vum Match markéieren. No enger Flank vu riets huet een Defenseur vun Hoffenheim sech verschat an de Ball ass beim Mario Gomez gelant, deen huet de Ball ugeholl an dem Golkipp keng Chance gelooss.Hoffenheim huet an der zweeter Hallschent probéiert d'Spill an d'Hand ze huelen, mee si hu sech immens schwéier gedoen an och de Fakt, dass den Ascacibar an der 65. Minutt Giel-Rout krut, huet näischt gehollef, éischter am Géigendeel, well an der 74. Minutt huet de Gomez mat sengem zweete perséinleche Gol fir d'2:0-Schlussresultzat gesuergt.

FC Augsburg - FC Schalke 04 1:2

An der WWK Arena zu Augsburg hunn d'Spectateuren eng flott an animéiert Partie gesinn. An der 23. Minutt konnt den Thilo Kehrer d'Gäscht a Féierung bréngen. No engem Fräistouss ass de Ball beim Burgstaller gelant, deen huet de Ball an d'Mëtt op de Kehrer gespillt, deen nach just de Fouss huet missen dohinner halen.D'Reaktioun vun Augsburg huet awer net laang op sech waarde gelooss. No engem Foul huet Augsburg de Fräistouss ganz séier ausgefouert an de Max stoung eleng virum Gol a konnt och nach de Golkipp iwwerwannen.Ma et sollt net mat dësem 1:1 an d'Paus goen, well de Ball sollt nach eemol am Filet vun den Augsburger landen. No engem Corner huet de Finnbogason de Ball onglécklech an den eegene Gol deviéiert.An der zweeter Hallschent huet Schalke näischt méi ubrenne gelooss a gewënnt dës Partie mat 2:1 a séchert sech domat och déi zweet Plaz am Championnat.