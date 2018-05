E Samschdeg den Owend stinn och am Handball weider Spëtzematcher um Programm.

Dammen

De Standard hat ee Bommestart an dës Partie erwëscht. No 15 Minutte louche si mat 8:2 a Féierung, ma dunn hu si no an no d'Partie aus der Hand ginn an an der Paus hat een nëmme méi eng Avance vun engem Gol. No der Paus konnten d'Damme vun der Musel dunn och d'Féierung iwwerhuelen an esouguer liicht dovun zéien. No 40 Minutte stoung et nämlech 19 zu 15 fir d'Gäscht. De Standard konnt et nach eemol spannend maachen, mee um Enn verléier si awer mat 24 op 26 géint de Museldall.D'Käerjenger Dammen hu vun Ufank un d'Kontroll vun der Partie iwwerholl, mat engem 4:1-Laf konnte si sech och schonns eng kleng Avance erausspillen, mee dono ass de CHEV Dikrech du besser ginn a béid Ekippe waren op Aenhéicht. Dikrech konnt och bis op 1 Gol erukommen, dat beim Stand vun 9:8 aus Siicht vu Käerjeng. Déi hunn dunn awer nees besser gespillt, esou dass si zur Paus een Avantage vun 3 Goler haten, dat beim Stand vu 15:12.D'Dikrecher Damme konnten zwar den éischte Gol vun der zweeter Hallschent schéissen, ma dono huet Käerjeng 6 Goler hannertenee markéiert, fir hir Avance op 8 Goler auszebauen an domat d'Virentscheedung ze erzwéngen. Dëse Virsprong sollte si och net méi hierginn an esou klappe si Dikrech dann awer mat 29:19 .D'Damme vun Diddeleng wollten e Samschdeg onbedéngt gewannen, fir weider eng Chance op déi éischte Plaz ze hunn. Dëst hu si och vun Ufank un ënner Beweis gestallt, well no ronn 12 Minutte stoung et schonns 10 zu 4 stoung. Dono konnten déi Schëfflenger Dammen e bësse besser mathalen, esou dass et an der Paus 15:9 fir d'Lokalekipp stoung. An der zweeter Hallschent ass et mat der Diddelenger Dominanz weidergaangen an esou wanne si um Enn kloer a verdéngt mat 35 op 19 géint Schëffleng.

Bei den Häre spillen um 20.15 Auer:

HB Käerjeng - HB EschHB Diddeleng - HC BierchemRed Boys - HB Péiteng