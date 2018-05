Hiefenech konnt sech e Samschdeg den Owend kloer mat 95 op 71 géint Konter behaapten an d'Fiels behaapt sech ganz kloer mat 89 op 62 géint BC Mess.Fir déi nächst Saison steigen d'Arantia Fiels an d'Kordall Steelers an déi héchsten Divisioun. Konter an Hiefenech falen an d'Nationale 2. De Racing an d'Résidence Walfer bleiwen an der héchster Divisioun.