Beim Triathlon-Weltcup zu Chengdu a China waren zwee Lëtzebuerger mat um Depart. Um Programm stoung een Triathlon iwwert d'Sprintdistanz, dat heescht 500 Meter Schwammen, 10 Kilometer Vëlofueren an 2,5 Kilometer Lafen.Als beschte Lëtzebuerger huet sech de Stefan Zachäus als 17. op 31 Sekonne klasséiert. De Lëtzebuerger ass mat deene beschten Athleten aus dem Waasser geklommen, huet och am Vëlo matgehalen an huet dunn um Lafe misse lassloossen. Gewonne gouf d'Course vum Rostislav Pevtsov aus dem Aserbaidschan.De Gregor Payet huet sech an der Finall misse mat der 25. Plaz zefridde ginn, dat mat engem Réckstand vu 47 Sekonnen.Den nächste Weekend sinn de Stefan Zachäus an de Bob Haller beim Triathlon-Weltcup zu Yokohama a Japan am Asaz. Hei ginn et déi éischt Punkte fir d'Qualifikatioun en Vue vun den Olympesche Spiller 2020 zu Tokio a Japan.