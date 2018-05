X

Gläichzäiteg war d’Generalprouf virun dem 24 Stonne-Klassiker zu Le Mans. Bei wonnerschéinem Fréijoerswieder a gutt gefëllten Tribünen, dorënner och eng jett Lëtzebuerger, gouf spannende Motorsport gebueden. Eise Reporter Jeannot Boesen wor beim Optaktrenne mat dobäi an hat d’Geleeënheet hanner de Kulissen vum Chip Ganassi sengem Ford-Team mat de Piloten Tony Kanaan (Indy 500-Gewenner vun 2013) an Stefan Mücke ze schwätzen an e Bléck an d’Boxen vun deenen zwee Ford GT ze werfen.Wéi d’Joreszuehlen et scho verroden, erstreckt sech déi nei „Super-Saison“ an der Langstrecke-Weltmeeschterschaft iwwer zwee Kalenner-Joren hin. E Novum dobäi ass, dat dës Course zu Spa genee wéi d’24 Stonnen vun Le Mans an dësem Championat zwee Mol gefuer ginn. Ausserdeem ass mat den 1.000 Meilen vu Sebring an den USA e weidere Klassiker am WEC-Kalenner dran. Nodeems Porsche an Audi net méi op der Starterlëscht figuréiere waren déi zwee Toyota TS050 Hybrid-Renner (2.4 Liter V6 Turbo plus ERS-K) um Pabeier de grousse Favorit, och dowéinst well d’Japaner den zweemolege F1-Weltmeeschter Fernando Alonso als Verstäerkung fir di ganz Saison verflicht hunn. Nieft de Japaner, déi als eenzeg Autoen mat Hybrid-Moteure starten, ware mat Ginetta (3.4 Liter V6 Mecachrome Turbo), Rebellion a BR Engineering (4.5 Liter V8 Gibson atmosphérique), BR1 (2.4 Liter V6 Biturbo P60B) oder ENSO (3.0 Liter V6 Nissan Turbo) weider aacht Autoen an der Kategorie Le Mans Prototype 1 (LMP1). Déi markantest Ënnerscheeder sinn di zwee Moteure, een thermeschen an een elektresche mat enger maximaler Leeschtung vun 1.000PS, de Verbrauch ass méi niddereg bei den Hybriden a si ginn iwwer di 4 Rieder ugedriwwen. Di Net-Hybriden sinn zirka 40 Kilogramm méi liicht, duerfen ongeféier 28% méi Sprit mat u Bord huelen a ginn op der hëneschter Achs ugedriwwen. Hir Leeschtung soll net iwwer 650 PS erausgoen. Dat heescht op d'mannst een Net-Hybride hat d’Chance op de Podium ze fueren, falls di 2 Toyota de karéierte Fändel gesinn. D’Kategorie LMP2 war mat 8 Autoen e bësse méi schwaach besat, u Qualitéit huet et awer net gefeelt. Op Autoen ewéi Oreca, Dallara, Alpine oder Ligier hunn ënner anerem Ex-F1-Piloten hiert Kënnen ënner Beweis gestallt. An dëser Kategorie sinn et eenheetlech 4.2 Liter V8 Moteure vum engleschen Hiersteller Gibson mat maximal 600 PS. Déi hënnescht Rieder dreiwen di 930 Kilogramm schwéier Autoen iwwer de Circuit. Ebenfalls gutt besat ass d‘Kategorie LM GTE Pro, serienno Sportsween mat 5,5 Liter Saugmoteuren oder 4 Liter Turbo mat knapp iwwer 500PS, wou dëst Joer net manner wéi 5 verschidden Automarken dee flottste Plateau zanter laangem presentéiert hunn. Nieft dem neie Ferrari 488 Evo (Ferrari huet scho 5 Konstrukteurs-Titelen op sengem Konto), Porsche 911 RSR (Porsche feiert dëst Joer 70 Joer), Ford GT (Ford huet zanter hirem Retour 2016 bei 18 Départen 5mol gewonnen, 11 Podiumen an 3 Pole Positioun opzeweisen) an dem neien Aston Martin Vantage AMR (de Gewënner bei den 24 Stonne vu LeMans 2017) huet sech nach BMW mat hirem M8 GTE dobäigesellt. Fir Spannung war gesuergt mat professionelle Piloten aus diversen Tourewon-Meeschterschaften an aus dem Formelsport. An der Kategorie LM GTE Am, déi mindestens 1 Joer al musse sinn, waren d’Favoriten AF Corse mam Ferrari, Dempsey-Proton Racing mam Porsche 911 RSR an Aston Martin Racing mam Vantage.

Spannend Coursse goufen an deene 4 Kategorie gefuer an wéinst 3 Safety-Phasen, di lescht eng gutt hallef Stonn virun der Arrivée, huet ee musse waarden bis di lescht Ronn fir ze wëssen, wie seng Klass gewonnen huet. An der LMP1-Klass a gläichzäiteg am Generalklassement goung di éischt Plaz un den Toyota mat der Nr. 8, den vun der Pole Position gestart ass, pilotéiert vum Fernando Alonso, Sebastien Buemi an Kazuki Nakajima. Si konnte sech relativ kloer géint hier Team-Kollegen Mike Conway, Kamui Kobayashi an Jose Maria Lopez am Toyota Nr. 7 durchsetzen, nodeems déi hu mussen aus der Boxegaass starten.



Si goufen wéinst enger net regelkonformer Benzin-Zufuhr no dem Qualifying disqualifizéiert. Op di 3. Plaz kënnt de Rebellion mat der Nr. 1 pilotéiert vum André Lotterer, Neel Jani a Bruno Senna. An der LMP2-Klass gouf och gekämpft bis di lescht Ronn an um Enn huet sech den G-Drive Racing Team mam Jean-Eric Vergne, Roman Rusinov an den Andrea Pizzitola duerchgesat. Dëst virum Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry an Stéphane Richelmi aus dem Jackie Chan DC Racing-Team. Op der 3. Plaz waren et de Pierre Thiriet, Nicolas Lapierre an André Negrao op dem Alpine vum Signatech-Team (Nr. 36). An der Klass vun de GTE-Pro gouf et e spannende Kampf tëschent deenen zwee Ford GT an deenen zwee wierksënnerstëtzte Porsche 911 RSR vum GT Team. No knapp 30 Ronnen huet den Ford GT Nr. 67 mat de Piloten Tony Kanaan, Andy Priaulx an Harry Thincknell duerch e Accidentl missen opginn. De leschtgenannte Pilot hat an der berüchteter Eau Rouge-Kéier net genuch Upressdrock an ass riichtaus an d’Pneue gerannt. Vun do aus un huet sech de Ford GT mat der Nr. 66, pilotéiert vum Stefan Mücke, Olivier Pla an Billy Johnson mussen alléng géint d‘Porschen wieren an huet um Enn och di 1. Plaz eruewert. Den 2. gëtt dann de Porsche (Nr.92) mam Michael Christensen an Kevin Estre virum AF Corse-Ferrari (Nr.71) mam David Rigon an Sam Bird. Déi zwee hun sech an der leschter Ronn de Podium géint den zweete Porsche (Nr. 91) erkämpft. Genau esou spannend war an der LM GTE Am, wou den Aston Martin (Nr. 98) mam Paul Dalla Lana, Pedro Lamy an Mathias Lauda hir éischt Plaz bis op d’Arrivée konnte géint den 2. Aston Martin (Nr. 90) vun TF Sport mam Salih Joluc, Euan Alers-Hankey an Charles Eastwood verdeedegen. Op di 3. Plaz kënnt de Ferrari (Nr. 61) vum Clearwater Racing mam Wen Sun Mok, Keita Sawa an Matthew Griffin.

Et schéngt also eng villverspriechend WEC-Saison 2018-2019 ze ginn.