Diddeleng - US Esch © Michele Pugliese

F91 Diddeleng - US Esch 4:0

55 Punkten hunn déi Diddelenger an déi Escher virun dësem Match getrennt an et war dann och d'Heemekipp déi schonn no nëmmen 9 Minutten duerch den Turpel a Féierung konnt goen. Och dono war Diddeleng weiderhin déi kloer besser Ekipp mee waren net ëmmer genau genuch an et ass soumat just mat engem 1:0 an d'Paus gaangen.No der Paus huet Diddeleng dann awer séier d'Féierung ausgebaut. Als éischt war et de Stolz an der 51. Minutt deen den 2:0 konnt schéissen. Nëmmen 8 Minutte méi spéit huet de Sinani op 3:0 gestallt. Mat engem flaache Schoss an de lénksen Eck huet em de Golkipper keng Chance gelooss. An der 86. Minutt konnt den Turpel nach eng kéier eng zweete kéier markéieren an op 4:0 erhéijen.

Jeunesse - Stroossen 4:0

© Mike Kinn

D'Jeunesse huet vun Ufank un de Match kontrolléiert a Stroossen hat immens Problemer sech bis bis den Escher Strofraum ze kombinéieren. An der 19. Minutt huet de Stumpf no enger une-deux tëschent dem Soares a Martins de Ball an der Mëtt verpasst. No 34 Minutten war et dann awer esou wäit: Mat engem super Schoss konnt en de Ralph Schon iwwerwannen an dës Féierung war och méi wéi verdéngt.An der 56. Minutt konnten se dunn op 2:0 erhéijen. En ofgefälschtene Schoss vum De Sousa ass am Stroossener Gol gelant. Och dono huet d'Jeunesse weider gemach an et war den Deidda deen den 3:0 schéisse konnt. Dono ass et nach méi batter ginn fir Stroossen an de Pedro huet an der 84. Minutt de 4:0 geschoss.

Rm Hamm Benfica - Fola Esch 2:5

© Jeff Birsens

An den éischte Minutten konnt sech keng Ekipp richteg geféierlech bis bei de Gol spillen. Et gouf just e puer harmlos Schëss ze verzeechnen. Mee no 30 Minutten huet de Klapp seng Farwen a Féierung bruecht. En éischte Schoss vum Hadji ass nach ofgeblockt ginn mee beim zweete Versuch vum Klapp konnt keen Hammer de Gol verhënneren.No der Paus kruten d'Spectateuren dann direkt e puer Goler ze gesinn. An der 52. Minutt ass e Korner vum Laterza bei den Hadji komm an deen huet de Ball an de Gol gekäppt. No 58 Minutten konnt de Mokrani awer den Uschlossgol schéissen. Eng Flank vum Ferro huet de Mokrani an der Mëtt fonnt an dee konnt den 1:2 schéissen. Mee nach eng kéier nëmmen 8 Minutte méi spéit huet d'Fola de Virsprong nees ausgebaut. Den Dallevedove konnt no enger Pass vum Hadji den Alves iwwerwannen. De Gomes konnt zwar nach eng kéier kuerzzäiteg op 2:3 verkierzen mee duerch zwee Goler vum Hadji a Corral huet d'Fola de Match entscheed.

Rousport - Nidderkuer 2:5

© Eugène Thommes

Déi Rousperter sinn an enger gudder Form an hunn dat och um Terrain direkt gewisen. Schonn no 6 Minutten sinn si nämlech géint de Favorit a Féierung gaangen. Den Heinz huet de Weirich aus der eegener Halschent eraus an d'Déift geschéckt an deen ass virum Schinker äiskal bliwwen. Dono haten déi Nidderkuerer och méi Ballbesëtz a konnten an der 22. Minutt den 1:1 schéissen. No engem 1. Schoss vum de Almeida huet de Brandenburger schonn de Ball fir de geschloene Golkipper ofgewiert. Dunn ass de Ball beim Karapetian gelant an hien huet mat engem stramme Schoss dem Golkipper keng Chance gelooss.Direkt no der Paus hunn déi Nidderkuerer de Rousperter awer d'Grenzen opgewisen. Mat engem Doppelpack an der 47. an 49. Minutt hunn d'Gäscht ganz séier op 3:1 gestallt. Och dono hunn déi Nidderkuerer weider gemaach an hunn an der 64. Minutt duerch de Francoise de 4:1 geschoss. No engem Solo huet en de Ball an de Wénkel geschoss. Duerch e weidere Gol vum Karapetian, ass et mat engem 5:2 fir Nidderkuer op en Enn gaangen.

Munneref - Péiteng 4:3

© Pit Heinz

Et huet net laang gedauert bis de Match lancéiert war well no 2 Minutten konnt de Soares schonn den 1:0 fir Munneref schéissen. 16 Meter virum Gol huet de Soares de Ball am Bou iwwert de Golkipper an de Gol geschoss. Mee déi Péitenger hunn sech dovun net schocke gelooss an huet nëmme 5 Minutte méi spéit fir den Ausgläich gesuergt. No engem decke Bock vun der Mondorfer Verteidegung, huet de Bojic op de Banza gekäppt an deen huet iwwert den Özcan an de Gol gekäppt. Kuerz virun der Paus an der 41. Minutt huet de Natami no engem schéinen Zesummespill mam Sinani den 2:1 geschoss. Mee nëmmen 1 Minutt méi spéit huet de Schwitz de Ball fir Péiteng aus 14 Meter an de Gol geknuppt.An der zweeter Halschent waren et awer déi Munnerefer déi nees a Féierung gaange sinn. Et war nees de Natami deen den 3:2 geschoss huet an an der 66. Minutt war et de Soares dee wéi de Natami säin zweete Gol schéisse konnt. An engem verrécktene Match huet de Banza dann nach eng kéier op 3:4 verkierzt

Rodange - Racing 2:2

© Kevin Estebanez

Géint de Racing huet Rodange um Sonndeg wichteg Punkte leie gelooss. Nodeems de Racing an der 39. Minutt duerch de Meireles a Féierung gaangen ass, konnten se dës Féierung an der 61. Minutt duerch den Dionisio ausbauer. Zwar konnt Rodange no 69 Minutten nach eng kéier op 1:2 verkierzen an an der 91. Minutt konnt den Albert Ramdedovic nach den 2:2 schéissen.