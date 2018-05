© Shari Schenten

Nodeems d'Amicale vu Steesel, a ganz enke Matcher, déi éischt zwou Finallen fir sech entscheede konnt, war d'Etzella um Sonndeg gefuerdert de Match ze gewannen an d'Finall nees spannend ze maachen.Mee et huet vun Ufank un alles anescht wéi gutt fir d'Etzella ausgesinn. Si hunn ze vill individuell gespillt an déi staark Ekipp vu Steesel hat sech séier e Virsprong erausgespillt. Schonn nom éischte Véierel haten déi Ettelbrécker e Réckstand vu 7 Punkten ze verkraften. An och am zweete Véierel ass et fir d'Etzella net besser ginn an Steesel wënnt dësen mat 27:20. An der Paus stoung war Steesel soumat mat 53:39 a Féierung an dat hat schonn no enger Virentscheedung ausgesinn.Mee d'Etzella ass vill méi staark aus der Paus komm a konnt am drëtte Véierel de Réckstand bis op 4 Punkte verkierzen. Elo war et nees eng extrem spannend 3. Finall an d'Etzella huet alles ginn fir sech e weidere Match ze erkämpfen. Mee och Steesel wollt sech dat net einfach esou huele loossen an ass am leschte Véierel nees besser opgetrueden. An der Mëtt vum 4. Véierel war de Virsprong vun de Steeseler nees op 9 Punkten ugewuess. Mee zum Schluss hin vum Match ass d'Etzella nach eng kéier u Steesel erukomm a waren 1 Minutt virum Enn just 1 Punkt am Réckstand.Schlussendlech gewënnt Steesel an engem ganz spannende Match dann och déi 3. Finall mat 85:82 géint Etzella Ettelbréck an gëtt fir déi 3. kéier hannerteneen Champion a gewënnt fir déi zweet kéier hannerteneen den Doublé mam Gewënn vun der Coupe an dem Championstitel.