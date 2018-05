X

Ausseruerdentlech Generalversammlung vun der FLBB (06.05.2018) De Spillmodus an der Tëscheronn gouf ugepasst an et goufen zwou Decisiounen am Jugendberäich geholl.

Um Kongress gouf festgehalen, datt déi nächst Saison an der Tëschronn vum Häre-Basket-Championnat den Tabellenéischten d'Partië géint den Zweeten, Drëtten a Véierten doheem spillt. Den Tabellenzweete spillt géint den Drëtten, de Véierten an de Fënneften doheem.An de Jugendkategorien goufen zwou Decisioune ugeholl. All Ekipp kann an Zukunft 1 protegéierte Spiller pro Joergank festleeën. Eng entspriechend Lëscht soll am Dezember 2018 erauskommen an déi géing da fir d'Saison 2019/2020 gëllen. Bei deene Jonken ass et dann an Zukunft och méiglech, fir ee Spiller auszeléinen. An der Vergaangenheet war dat nëmmen am Senior-Beräich méiglech. E protegéierte Spiller däerf net ausgeléint ginn.Zum Schluss vun der Assemblée gouf de Fusiounsveräin Kordall Steelers nach eemol gelueft. Mat der Fusioun hu si d'Scholde vun engem anere Veräin mat iwwerholl. D'Kordall Steelers un d'Scholde mëttlerweil ofbezuelt.Den nächste Rendez-vous ass den 29. September bei de Kordall Steelers zu Déifferdeng fir déi uerdentlech Generalversammlung.