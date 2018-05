X

Well de Sporting a Benfica nëmme gedeelt haten um Samschdeg, ass Porto no 5 Joer erëm portugisesche Champion ginn. Nodeems si hire Match um Sonndeg den Owend och nach mat 2:1 géint Feirense gewonnen hunn, hunn och d'Supporter zu Lëtzebuerg gutt gefeiert, dat am Fan-Café an op der Stater Gare.



Et bleift nach 1 Match ze spillen a Porto huet 7 Punkte Virsprong viru Benfica a Sporting.