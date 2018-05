© RTL-Archiv

An der neister Tennisweltranglëscht huet de Gilles Muller also 5 Plaze verluer a steet am ATP-Ranking op der Positioun 33.



Bei de Frae klëmmt d'Mandy Minella zwou Plazen op d'Positioun 302. Fir d'Eleonora Molinaro geet et 6 Plazen op d'456 erof.



Nummer 1 am Dammentennis bleift d'Rumänin Simona Halep. D'Caroline Wozniacki verdeedegt hir zweete Plaz, virun der Spuenierin Garbine Muguruza.