Den Aurélien Joachim an den Tim Hall musse sech eventuell en neie Veräin sichen, nodeems Lierse SK riskéiert keng Lizenz méi ze kréien.

© Lierse SK

De Veräin aus der zweeter belscher Divisioun, wou och déi zwee Lëtzebuerger spillen, huet e Méindeg en onkompletten Dossier bei den zoustännegen Autoritéite presentéiert.Eng Reprise war kuerz virdru geplatzt. Déi offiziell Decisioun gëtt et eréischt en Donneschdeg, mä déi Responsabel vum Club sote sech ganz pessimistesch.Den Aurélien Joachim an den Tim Hall musse sech also deemno wéi en neie Veräin sichen. Lierse, 4-fache belsche Champion, riskéiert en Zwangsofstig bei d'Amateuren.