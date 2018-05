© Ralf Hofacker #itsaracpic

De Weekend war bal perfekt fir hie gelaf. E konnt sech an 2 Virleef géint seng Konkurrenz behaapten, am 3. Virlaf war et eng 2. Plaz.

An der Halleffinall ass de Lëtzebuerger domat vun der 2. Plaz gestart, an ass och op där Plaz do nees an d'Zil komm. Dat ass duergaange fir sech als 4ten fir d'Finall ze qualifizéieren.

Hei huet de Kevin Peters eng feelerfräi Leeschtung ofgeliwwert, an en iwwerhëlt scho fréi an der d'Course d'Féierung, nodeems en déi 3 Konkurrente viru sech konnt iwwerhuelen. Vun do un huet hien d'Course geréiert a gëtt um Enn verdéngte Gewënner vun der Buggy 1600-Klass, virum Petz Nikodem (CZ) an dem Marvin Holzleitner (D).