E gëtt all Joer méi grouss ... den Nuets-Marathon! Um Samschdeg ass en nees an der Stad. 16'000 Leefer a Leeferinne sinn derbäi. Dat op de verschiddene Strecke vu Marathon, iwwert den hallwe Marathon, dem Team Run bis bei d'Kompetitioune fir d'Kanner.



PDF: Runners Handbook mat der Streck.

Zanter dem 1. Mäerz scho sinn all d'Plazen ausverkaf. Vill Spectateure gi sech natierlech och an der Stad erwaart. Et gëtt op iwwer 50 Plaze laanscht d'Streck Musek.



FOTOGALERIE: Andréck vum Marathon 2017.



Fir all Froen zum Trafic huet d'Stad Lëtzebuerg huet eng Hotline ageriicht: 4796 3846.



LINK: Vill praktesch Infoen och op www.vdl.lu.



Den Depart ass um 19 Auer bei der Luxexpo. RTL Radio, Télé an RTL.lu si scho vun 18.45 Auer live fir Iech derbäi.

RTL Télé Lëtzebuerg mellt sech nach emol kuerz virun 20 Auer, 21 Auer an um 22 Auer Live vun der Plaz.