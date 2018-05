© AFP

Eng 25 Minutte konnte sech déi kloer Ausseseiter vun Les Herbiers gutt aus der Affär zeien. Hu selwer no Vir gespillt a sech net just hannendra gestallt. Ma no ronn 26 Minutte huet sech de Lo Celso vun der Grenz vum 16 Meter voll ofgezunn an de Ball ass ënne lenks am Netz ageschloen. Keng Chance fir den Pichot am Gol vum Drëttligist. Dono hat dann och Paräis däitlech méi vum Match. E Schoss vum Dani Alves ass an der 35. Minutt just knapp laanscht de Gol gaangen.Les Herbiers konnt sech dunn awer mat engem 0:1 Réckstand an d'Paus retten.No der Paus huet och Les Herbiers nees e bësse méi matgespillt, ma an der 50. Minutt war bal den 2:0 gefall. Den Arbitter huet als éischt Gol vum Marqunihos gepaff, huet dono awer de Video-Arbitter zur Hëllef geholl. Effektiv war dëst déi richteg Entscheedung, well esou konnt hien erkennen, datt de Marquinhos de Ball mam Aarm an net mat der Schëller gespillt hat.An der 73. Minutt dunn gëtt den Arbitter en Eelefmeter fir Paräis. De Cavani war eleng virum Gol opgetaucht, no enger gudder Pass an d'Déift, a wollt de Ball laanscht de Pichot leeën. Dee war aus sengem Gol komm, fir dëst ze verhënneren, a krut de Cavani um Fouss ze paken. Dofir huet hie Giel gesinn. De Gefoulte selwer ass ugetrueden an huet de Ball lénks an den Eck geschoss. De Pichot hat dëst geriicht, a war och um Ball drun, ma dëse war ze stramm geschoss, fir e mat enger Hand erauszefëschen.Esou konnt sech de grousse Favorit PSG kloer, ma awer onspektakulär géint Les Herbiers duerchsetzen an de Gewënn vun der Coupe de France feieren.