Duerch Punkte vum Jason Ribeiro, Tim Schroeder, Dylan Fonseca, Loic Jentges, Diogo Da Silva an der Offense an dem Tim Devillet an dem Rafael Da Silva an der Defense konnten d'Steelers sech ouni gréisser Problemer géint d'Wolfpack vun Hagenau duerchsetzen.

Den 20. Mee treffen d'Steelers dann op d'Wildcats vu Reims, fir d'Finall vum LGEFA-Championat. Do mussen déi Diddelenger als zweeten an der Divisioun op Reims reesen, eng Ekipp, géint déi si schonn 2 Mol an der Saison verluer hunn.