Mat Wolz ass nach just ee Veräin aus der Éierepromotioun dobäi a kritt et um Mëttwoch den Owend mat Hueschtert ze dinn. An där anerer Partie huet de Stater Racing Déifferdeng op Besuch. Déi zwee Matcher ginn um 19.30 Auer ugepaff.D'Finall gëtt de 27. Mee am Stade Josy Barthel gespillt.