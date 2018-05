Am Mäerz huet de Ken Diederich annoncéiert als Trainer bei der Amicale Steesel opzehalen Elo gouf mam Alexandre Pires säi Successeur annoncéiert.

Den Alexandre Pires iwwerhëlt d'Trainerbänk vun der nächster Saison un, dat huet den Doublé-Gewënner am Härebasket e Mëttwoch de Moien an engem Communiqué matgedeelt. Den Alexandre Pires huet dës Saison Hiefenech trainéiert. Hie soll sech zu Steesel elo och ëm déi Jonk këmmeren.

Amicale Steesel a le grand plaisir de vous informer que Alexandre Pires rejoindra notre club à partir de la saison prochaine.



Alexandre sera en charge de notre équipe fanion masculine, triple Champion du Luxembourg et Double Vainqueur de la Coupe.



Il s’occupera également de l’encadrement de nos équipes Jeunes.



Le choix est tombé sur Monsieur Pires pour son expérience du Championnat Luxembourgeois et son professionnalisme ainsi que ses longues années d’expérience en tant que coach et entraineur de Basket.



Nous souhaitons à Alex la bienvenue à Steesel.



Pour le Comité,

Frank Fischer

Président Amicale Steesel