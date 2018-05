© Yannick Zuidberg

Racing (ND) - Déifferdeng (ND) 1:0 (0:0)

Vum Départ eweg war et de Racing déi d'Gäscht dominéiert hunn a konnte sech och direkt e puer Golchancen eraus spillen. Wéi an der 14. Minutt wéi den Da Mota op de Gol gezunn ass mee de Weber konnt säi Schoss paréieren. Dono huet Déifferdeng probéiert de Rythmus aus dem Spill ze huelen mee et war awer weiderhinn d'Heemekipp déi dominant bliwwen ass an déi Déifferdenger waren an der Defense net gutt organiséiert. Bis zum Schluss vun der éischter Halschent ass awer ausser enger Chance duerch den Da Mota an der 37. Minutt net méi vill geschitt an et ass mam 0:0 an d'Paus gaangen.No der Paus war de Match dunn awer méi animéiert mee et ware weiderhin déi Racinger déi sech di besser Golchancen erausspillen. No 73 Minutten war et du sou wäit an den Hennetier konnt de Racing verdéngt mat 1:0 a Féierung bréngen. De Racinger Spiller konnt de Weber mat engem Wäitschoss iwwerwannen. Vun denen Déifferdenger ass awer weiderhin net vill komm a konnten och näischt méi zouleeën an de Racing gewënnt mat 1:0.

Wolz (EP) - Hueschtert (ND) 1:2 (0:2)

© Yannick Zuidberg

Wolz ass d'Iwwerraschungsekipp vun der Coupe dëst Joer a wollten och de granz grousse Coup fäerdeg bréngen an an d'Finall kommen. Am Ufank vum Match ass awer net all ze vill geschitt. Mee an der 20. Minutt waren et dann awer déi Hueschterter déi mat 1:0 a Féierung gaange sinn. Den Drif huet no engem Fräistouss vum Peters op de Mura opgeluecht an deen huet aus 10 Meter dréchen an de Gol geschoss. Dono huet Wolz e bësse gedréckt mee an der 37. Minutt hunn d'Gäscht awer op 2:0 gestallt. No enger Flank huet Hurbain am Gol laanscht de Ball gegraff an den Desevic konnt um zweete Potto markéieren.An der zweeter Halschent huet et Wolz probéiert a wollt sech net einfach geschloe ginn. An der 59. Minutt war awer eng staark Parade vum Hurbain néideg fir den 0:3 ze verhënneren. No 85 Minutten koum nees eng kéier Hoffnung op. No engem Fräistouss vum Civic huet de Neves de Ball fir den 1:2 iwwert d'Linn gedréckt. Nëmmen 1 Minutt méi spéit huet de Bilali de Mura an d'Gittere gedréckt an de Wëltzer huet déi rout Kart gesinn. Schlussëndlech klappt Hueschtert Wolz mat 2:1.