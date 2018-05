Spannung am Handball: Reportage Jeff Kettenmeyer



Déi beschte Kaarten huet Käerjeng ...

... déi Käerjenger hunn aktuell en hallwen Punkt Avance op Diddeleng an der 2 op Bierchem.Am Fall vun enger Käerjenger Victoire zu Bierchem gëtt et kee Wee laanscht d'Ekipp aus der Brauereistad.Och bei denass et richteg spannend, hei spillen e Sonndeg am direkten Duell Käerjeng an Diddeleng géinteneen, Käerjeng geet et Remis duer, den HBD muss wanne fir Champion ze ginn.HB Dudelange - Red BoysBerchem - HB Käerjeng