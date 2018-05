De Kevin Durant © AFP (Archiv)

An der Eastern Conference hu sech an der Nuecht op en Donneschdeg d'Boston Celtics nach fir d'Conference-Finall qualifizéiert, dat duerch ee 4:1 an der Best-of-Seven-Serie géint d'Philadelphia 76ers. Hei kréie si et mat de Cleveland Cavaliers ze dinn. D'Ekipp ronderëm de LeBron James hu sech an hirer Serie mat 4:0 géint Toronto Raptors gewonnen.



An der Western Conference stinn d'Houston-Rockets, ee vun den Top-Favoritten op d'Victoire vun der Larry O'Brien Trophy, an der Conference-Finall. Si hu sech an der Halleffinall mat 4:1 géint d'Utah Jazz behaapt. De Géigner sinn d'Golden State Warriors. Den Titelverdeedeger huet sech duerch e souveräne 4:1 géint d'New Orleans Pelicans den Ticket geséchert.



D'Finall vun der Eastern an der Western Conference ginn och nees am Modus Best-of-Seven gespillt. Lass geet e an der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg.



Eastern Conference

Toronto Raptors (1) - Cleveland Cavaliers (4) 0:4



D'Toronto Raptors waren an der Regular Season déi bescht Ekipp, ma haten an der Halleffinall vun der Eastern Conference keng Chance géint d'Cleveland Cavaliers. Um Enn hu si d'Best-of-Seven-Serie mat 0:4 verluer. Zwee vun de véier Partië waren allerdéngs ganz enk. An der éischter Halleffinall haten um Enn d'Cavaliers d'Nues mat 113:112 vir. An der zweeter Partie gouf et eng 128:110-Victoire fir de LeBron James a Co. Déi drëtte Partie war nees enk an d'Toronto Raptors hu virun den eengen Spectateuren alles ginn, ma um Enn haten d'Gäscht ganz knapp mat 105:103 dat bessert Enn fir sech. Am véierte Match hunn d'Cleveland Cavaliers nach eng Kéier gewisen, datt si déi méi staark Ekipp sinn an hu souverän mat 128:93 gewonnen.



Boston Celtics (2) - Philadelphia 76ers (3) 4:1



D'Boston Celtics hu 5 Matcher gebraucht, fir sech géint d'Philadelphia 76ers fir d'Finall vun der Eastern Conference ze qualifizéieren. No den 3 éischte Partien (117:101; 108:103; 101:98) loungen d'Celtics mat 3:0 an der Serie a Féierung. De Philadelphia 76ers ass et an der 4. Partie gelongen, op 1:3 ze verkierzen. Dës 103:92-Victoire sollt awer nëmmen e kuerzt Erwäche sinn, well am 5. Match huet Boston de Sak zougemaach. No knappe 4 Véierel gouf et um Enn eng 114:112-Victoire. Domat steet Boston an der Finall vun der Eastern Conference.



D'Boston Celtics konnte sech och an den Halleffinallen nees op hiren Top-Spiller Jason Tatum verloossen. An de leschte 7 Matcher ass hie op e Score vun iwwer 20 Punkte komm.







Western Conference

Take a look back at the Western Conference Semifinals as the Dubs gear up for the next series 👇 pic.twitter.com/C3rqCNX68z — Golden State Warriors (@warriors) May 9, 2018

Utah Jazz hat an den Halleffinalle vun der Western Conference net vill géint de grousse Favorit d'Houston Rockets ze gutt. Déi éischt Partie hunn d'Rockets mat 110:96 gewonnen. Duerno konnt Utah d'Serie wuel op 1:1 ausgläichen, dat duerch eng 116:108-Victoire, ma geféierlech konnt een dem Géigner net ginn. D'Houston Rockets ronderëm den James Harden hunn an de Partien duerno nämlech gewisen, wien déi besser Ekipp ass. Si konnt sech mat 3 weidere Victoirë (113:92, 100:87 an 112:102) fir d'Finall qualifizéieren.D'Golden State Warriors sinn hirer Favoritteroll och gerecht ginn. Si hu sech an der Best-of-Seven-Serie souverän mat 4:1 (123:101, 121:116, 100:119, 118:92 an 113:104) géint d'New Orleans Pelicans duerchgesat. Fir d'véiert Kéier noenee stinn d'Warriors an der Finall vun der Western Conference. De Stephen Curry, de Kevin Durant, de Klay Thompson an de Draymond Green hu géint d'New Orleans Pelicans op een Neits gewisen, wat fir eng Klass si hunn.