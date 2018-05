© Bob Leven

D'Fola huet um Donneschdeg Rodange keng Chance gelooss a gewënnt no 90 Minutte kloer mat 7:1. Fir Rodange gouf et domadder keng Punkten an der Lutte géint den Ofstig. Ee Spilldag virum Enn vun der Saison bleift Rodange op enger direkter Ofstigsplaz. Rouspert a Stroossen hunn de Weekend d'Chance sech vu Rodange ofzesetzen. An der provisorescher Tabell huet Rodange 22 Punkten a steet op der 13. Plaz, Rouspert steet punktgläich op der Relegatiounsplaz a Stroossen huet als 11. 23 Punkten. Sollt Stroossen de Weekend géint den RM Hamm Benfica gewannen, da wär maximal nach d'Relegatiounsplaz fir Rodange dran. D'Fola wäert um Enn vun der Saison op der 3. Plaz an der Tabell stoen a spillt d'nächst Joer d'Qualifikatioun fir d'Europa League.Schonn no 9 Minutten ass d'Fola an der Partie géint Rodange mat 1:0 a Féierung gaangen, dat duerch e Gol vum Corral. Déi Escher hunn och duerno weider monter no vir gespillt a sech ëmmer nees Chancen erausgespillt. No 30 Minutte si si mam 2:0 belount ginn. De Klapp war vu riets an de Strofraum gezunn, huet aus spatzem Wénkel ofgezunn an de Ball ass am Gol gelant. An der 38. Minutt huet de Corral mat engem weidere Gol fir den 3:0 gesuergt. De Spiller vun der Fola huet de Ball aus 18 Meter volley an de Wénkel geschoss, keng Chance fir de Keeper vu Rodange. Mam 3:0 fir d'Fola ass et an d'Paus gaangen an dat war och an der Héicht verdéngt. D'Fola huet konsequent an d'Schnëttstellen op de Corral, de Klapp an den Hadji gespillt. D'Spiller vu Rodange hate just eng Golchance a sos ass näischt vun hinnen an der éischter Hallschent komm.Rodange ass méi aggressiv aus der Paus komm a si hu probéiert, méi offensiv ze spillen, mä d'Ekipp vu Rodange krut déi dräi Spiller an der Spëtzt vun der Fola net an de Grëff, sou datt an der 54. Minutt de 4:0 fir d'Lokalekipp gefall ass, dat duerch den Hadji. An der 59. Minutt huet de Laterza op 5:0 erhéicht. Elo ass et richteg batter fir d'Gäscht ginn. D'Fola hat nämlech nach net genuch an huet weider no vir gespillt. An der 65. Minutt huet den Hadji per Eelefmeter op 6:0 erhéicht. An der 76. Minutt huet de Martins-Suarez du fir de 7:0 gesuergt. E Verteideger vu Rodange hat beim eegene Strofraum de Ball verluer an den agewiesselte Martins-Suarez huet de Ball aus 16 Meter an de lénken Eck gesat. An der 80 Minutt ass Rodange nach den Éiregoal gegléckt. De Menai huet vum Punkt getraff. No 90 Minutte gewënnt d'Fola mat 7:1 géint Rodange.