Spaass fir Grouss a Kleng um Spillfest vum COSL (10.05.2018) Zanter iwwer 30 Joer organiséiert de Lëtzebuerger Olympesche Comité op Christi Himmelfahrt d'Spillfest op der Kockelscheier.

Ronderëm de Séi op der Kockelscheier waren um Donneschdeg nees Grouss a Kleng sportlech aktiv. Bei knapp 40 Ateliere konnt een allméiglech Sportaarte kenneléieren a selwer ausprobéieren. Vun de Kampfsportaarten iwwert d’Turnen an d’Kloteren bis hinn zu de klassesche Ballspiller.Ma wisou net och emol Feld-Sportaarten testen. Dëst Joer konnt ee fir d’éischte Kéier um Spillfest vum COSL Lacrosse ausprobéieren. Hei geet et drëms mat engem Schléier aus Holz oder mat engem Netz e Ball ze kontrolléieren, wat net sou einfach schéngt, mä de Spaass soll jo och am Vierdergrond stoen. Sou och beim Rudderen, enger Aktivitéit, déi bis ewell just eng 100 Leit am Grand-Duché ausüben.D'Leit konnte sech um Donneschdeg deemno e Bild maachen, wat d'Lëtzebuerger Sportfederatiounen alles ze bidden hunn.