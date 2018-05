© Maya & Robert Straus

D'Amciale Steesel hat sech an der Best-of-three-Serie vun den Halleffinalle schonn no zwee Matcher géint Conter den Ticket fir d'Finall vum Championnat geséchert. En Donneschdeg den Owend ass den T71 Diddeleng nogezunn. An der drëtter an decisiver Halleffinall huet den T71 sech mat 73:48 bei de Musel Pikes behaapt. An der Finall kritt den Titelverdeedeger Steesel et domadder mam T71 Diddeleng ze dinn.Déi drëtt Halleffinall tëscht de Musel Pikes an dem T71 Diddeleng war nëmmen am éischte Véierel spannend. Hei hat d'Ekipp vun der Musel mat 15:14 nach ganz knapp d'Nues vir. Am zweete Véierel hunn d'Gäscht dunn awer opgedréint a sech bis d'Paus e Virsprong vu 7 Punkten erausgespillt. Et stoung 34:27.Am drëtte Véierel huet den T71 do weider gemaach, wou ee virun der Paus opgehalen hat. De Virsprong ass ëmmer weider gewuess. Virun de leschten 10 Minutte stoung et 56:40 fir Diddeleng. Am leschte Véierel ass et de Musel Pikes net méi gegléckt, et nach eng Kéier spannend ze maachen an de Réckstand ass ëmmer méi grouss ginn. Um Enn wënnt den T71 Diddeleng bei de Musel Pikes mat 73:48 a steet an der Finall vum Championnat.