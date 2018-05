© RTL Télé Lëtzebuerg

Fir den ING Nuetsmarathon op d'Been kënnen ze stellen, brauch et eng enorm Organisatioun. Dës huet schonn nom leschte Marathon ugefaangen a leeft elo zwee 2 Deeg virum groussen Depart esou lues op Héichtouren.



De Marathon 2018 bréngt och nees e puer Neierungen. Nieft dem Rekord vu Participanten, déi un den Depart e Samschdeg wäerte goen, gouf och un der Streck geschafft. Nei ass d'Passerelle ënnert dem Pont Adolphe, wou d'Leefer an d'Leeferinnen driwwer lafen an da ginn d'Sportler um Circuit vun nach méi Museksgruppen encouragéiert.



Um sportleche Plang kënne sech d'Leit och op eng spannend Course astellen, mam Edwin Kiptoo an John Komen sinn nämlech den Éischten an den Zweete vun 2017 nees um Depart.



D'Leit, déi sech de Marathon wëllen ukucken, sollen op déi sëlleche P&R-Parkingen zeréckgräifen a vun de Busbavette profitéieren, fir bei de Circuit ze kommen.



PDF: De Plang mat de Parkingen an den Navetten



Fir sech e Bild vun dëser Marathon-Organisatioun ze maachen war de Loïc Juchem en Donneschdeg fir RTL an der LuxExpo. Wou et elo kuerz virum Depart ëmmer méi wibbeleg gëtt.