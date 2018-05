Coupe de l'Amitié an der Liichtathletik (10.05.2018) Mat der Coupe de l'Amitié stoung um Donneschdeg en traditionelle Rendez-vous vun der Liichtathletik Federatiounen aus der Groussregioun um Programm.

D’Stephanie Krumlowski huet och dës Saison hiren eegenen nationale Rekord am Viséier. Mat 13 Meter an 42 Zentimeter blouf d’Athletin vum Bieleser Veräin ronn ee Meter vun hirem eegene Rekord ewech.Och fir d’Sprinter waren d‘Wiederkonditioune wéineg optimal. D'Patrizia Van der Weken, déi eng exzellent Indoorsaison hanneru sech huet, huet mat 11 Sekonnen a 95 Honnertstel nach vill Spillraum fir déi nächst Meetingen.Dat gëllt och fir d’Elodie Tshilumba am Héichsprong. Vun 1 Meter an 71 Zentimeter un war dat jonkt Nowuesstalent eleng am Concours. 1 Meter a 76 Zentimeter goufen um Enn notéiert.D'Bommstoussen ass leider ouni de Lëtzebuerger Top-Athlet Bob Bertemes iwwert d’Bühn gaangen. De Sportler ass blesséiert.D’Präsenz vum Kai Kasmirek, de Vizeweltmeeschter am Zehnkampf huet dem Meeting e bësse Glanz ginn.