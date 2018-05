RTL-Informatiounen no, kéint et gutt sinn, datt den F91 fir déi nächst Saison eng prominent Verstäerkung géif kréien.

Déi Diddelenger, déi e Sonndeg um zweetleschte Spilldag an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball sech fréizäiteg beim FC Déifferdeng 03 d’Meeschterkroun eng 14. Kéier kéinten opdoen, sinn RTL-Informatiounen no drun, de Marc-André Kruska ze engagéieren.



De fréieren däitschen U-21-Nationalspiller dierft ville Futtballkenner e Begrëff sinn, wéi hie vun 2004 bis 2008 an der éischter Bundesliga, 98 Matcher fir d’Proffie vu Borussia Dortmund gespillt huet.



Den 30 Joer alen zentrale Mëttelfeldspiller ass aktuell bei Werder Bremen 2. Am Januar war hie vu Paderborn dohinner gewiesselt.