Den Aurélien Joachim mat der Lëtzebuerger Nationalekipp. © pressphoto (Archiv)

Bei deem Veräin hu jo och déi 2 Lëtzebuerger Nationalspiller Aurélien Joachim an Tim Hall gespillt. Lo stellt sech natierlech d’Fro, wou et mat deenen 2 weider geet.



RTL-Informatiounen no wären d’Chancen duerchaus do, datt den 21 Joer alen Hall d’nächst Saison zu Nidderkuer géif spillen. Nieft dem Zentralverteideger wär awer och de Joachim beim Progrès en Thema. Ma och beim F91 wär de Stiermer, dee jo schonn zu Diddeleng war, um Radar.