Sport ass fir jiddereen an am beschte fänkt ee scho fréi genuch domat un. Dat ass d'Devise vum Konzept fir déi physesch a sportlech Educatioun vu Kanner tëscht 0 an 12 Joer. Dat Konzept hunn de Sportminister Romain Schneider an den Educatiounsminister Claude Meisch um Freideg de Moien zesumme presentéiert.



Hautdesdaags géife jidderee sech ze eigentlech ze mann beweegen, mä virun allem bei de Kanner géif et e grousst Changement vu fréier op haut. Et géif manner am Bësch gespillt, dofir awer méi Zäit an der Welt vun den neie Medie verbruecht, esou de Claude Meisch.



Fir d'Eltere steet an Zukunft en Handbuch zur Verfügung mat allen néidegen Informatiounen. D'Crèchen, d'Maisons Relaisen an d'Schoulen hätten dofir eng wichteg Roll fir de Kanner hir sportlech Aktivitéit ze fërderen. Dat neit Personal soll dofir déi richteg Formatioun mat an de Beruff bréngen, dat aktuellt Personal an der Formatioun Continue op den neiste Stand bruecht ginn.



Maisons Relaisen, déi Beweegungsräim installéieren, ginn an engem neie Plang iwwer fënnef Joer vum Staat subventionéiert. De Plang huet eng Enveloppe vun 120 Milliounen Euro.

Och d'Sportsveräiner an d'LASEP sinn Acteuren, déi nach méi mat abezu solle ginn.



Groussen Defi ass awer den Transport tëscht de sportlechen Infrastrukturen an de Betreiungsstrukturen an de Schoulen, esou de Claude Meisch.