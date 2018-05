© RTL Télé Lëtzebuerg

An engem Schreiwes huet d'Lëtzebuerger Judoka matgedeelt, datt si sech no laangen Iwwerleeunge bewosst ginn ass, datt si hiert grousst Zil, d'Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller 2020, an der aktueller Struktur am Grand-Duché net areeche kann.D'Manon Durbach war zanter Ufank 2017 Member an der Sportsektioun vun der Arméi a wollt sech sou professionell ewéi méiglech op d'Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller 2020 zu Tokyo preparéieren.

"No Differenze mam Nationaltrainer Ralf Heiler iwwert meng professionell Trainingsgestaltung feelt mir d'Motivatioun, fir weider ze kämpfen", schreift déi 26 Joer al COSL-Athletin an hirem Communiqué.

Ausserdeem wier och de finanziellen Opwand ze grouss.

D'Manon Durbach huet 6 Goldmedaile bei de Spiller vun de klenge Länner gewonnen, war 2012 5. bei der U23-EM, 2015 Studenten-Europameeschterin an tëschenduerch d'Nummer 31 op der Welt an der Kategorie ënnert 57 Kilo.

Ausserdeem huet d'Judoka vum Cercle Esch eng Bronz- an eng Sëlwermedail bei engem World Cup an eng Sëlwermedail beim Grand Prix zu Taschkent an hirem Palmarès stoen.

Wei ech schonn de Responsable vun der FLAM Judo de 7. Mee matgedeelt hunn, wärt ech mech mat effet immédiat aus dem Héichleeschtungssport zeréckzéien.



Ausserdeem huet dat dozou gefouert, dass ech net méi bereet sinn, déi finanziell Konsequenzen ze droen, déi den Héichleeschtungssport am Lëtzebuerger Judo mat sech bréngen.Ech konzentréiere mech vun elo un, un éischter Plaz op eng nei Erausfuerderung am Enseignement.Merci der Flam Judo, dem COSL, der Sportsektioun vun der Arméi, dem Marie Muller a mengem laangjäregen Trainer Frederic Georgery fir hier Hëllef an hiert Engagement.Merci och fir är Ënnerstëtzung an eis gutt Zesummenaarbecht iwwert déi leschte Joeren. An zum Schluss virun allem e grousse Merci u meng Famill.