© Kevin Estebanez

25. Spilldag an der BGL Ligue / De Resumé vum Cliff Block



E Freideg den Owend stoung ee Match fir de Kont vum 25. Spilldag an der BGL Ligue um Programm. D'stounge sech géigeniwwer. Fir béid Formatiounen ass et ëm näischt méi gaangen, well d'US Esch steet schonn als Ofsteiger fest a Munneref steet am Mëttelfeld vun der Tabell. No 90 Minutten huet Munneref sech ouni gréisser Problemer matgéint d'US Esch behaapt.D'Gäscht hunn e Freideg den Owend de Match direkt an d'Hand geholl, sou datt d'US Esch kaum aus der eegener Hallschent erauskomm ass. An der 12. Minutt huet de Cabral dann och scho fir den 1:0 fir Munneref gesuergt. E laange Ball vun engem Verteideger war bei de Cabral komm an deen huet dat ronnt Lieder nëmmen nach missen iwwert d'Linn drécken.No der Féierung huet Munneref de Ball an hire Reie lafe gelooss an et sollt net laang daueren, bis d'Gäscht op 2:0 erhéicht hunn. No engem schéin erausgespillte Konter huet de Cabral de Ball perfekt an de Laf vum Soares ginn an deen huet dësen an der 28. Minutt mat engem secke Schoss an de Filet gesat.Et war eng verdéngten 2:0-Féierung no den éischte 45 Minutten fir d'Gäscht. Munneref huet flott Offensivaktioune gewisen an och an der Verteidegung stoung d'Ekipp gutt. Bei der US Esch war et de komplette Géigendeel. D'Lokalformatioun huet vill Zweekämpf verluer a wann een emol de Ball hat, konnt een dësen net an den eegene Reien halen an och an der Verteidegung waren ze grouss Lächer.No der Paus war de Match an den éischte Minutte méi ausgeglach an d'US Esch hat Pech, well de Ball bei engem Versuch widdert dem Potto gelant ass. An der 65. Minutt ass dunn awer d'Virentscheedung gefall a Munneref ass mat 3:0 a Féierung gaangen. Aus 20 Meter huet de Sinani de Ball an de Gol geschoss, de Kipper vun der US Esch war nach drun, ma konnt de Gol net méi verhënneren.Duerno ass net méi vill an der Partie geschitt, sou datt Munneref um Enn verdéngt mat 3:0 bei der US Esch gewënnt.En Donneschdeg war schonn den Optakt vum 25. Spilldag am Futtball-Championnat. D'hat heimatiwwerrannt. Fir Rodange ginn no dëser Defaite esou lues d'Luuchten an der BGL Ligue aus. Ee Spilldag virum Enn vun der Saison bleift Rodange op enger direkter Ofstigsplaz. Rouspert a Stroossen hunn de Weekend d'Chance sech vu Rodange ofzesetzen. An der provisorescher Tabell huet Rodange 22 Punkten a steet op der 13. Plaz, Rouspert steet punktgläich op der Relegatiounsplaz a Stroossen huet als 11. 23 Punkten. Sollt Stroossen de Weekend géint den RM Hamm Benfica gewannen, da wär maximal nach d'Relegatiounsplaz fir Rodange dran. D'Fola wäert um Enn vun der Saison op der 3. Plaz an der Tabell stoen a spillt d'nächst Joer d'Qualifikatioun fir d'Europa League.