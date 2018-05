E Freideg den Owend war an der Ligue 2 a Frankräich de leschte Spilldag. Bourg-Péronnas huet mat 2:1 géint Sochaux gewonnen, ma muss awer an d'Relegatioun.

© pressphoto (Archiv)

90+3 C'est fini à Verchère!

Les Bleus, grâce à cette victoire, se qualifient pour les barrages de @DominosLigue2 et affronteront Grenoble Mardi 22 et Dimanche 27 Mai, avec le match retour à Verchère

Compte-rendu et réactions à retrouver sur https://t.co/RDJXLOB8Ke pic.twitter.com/loUo1x4XPc — FBBP 01 (@FBBP01) May 11, 2018

An der Ligue 2 a Frankräich ass d'Saison nom leschte Spilldag fir Bourg-Péronnas mamnach net eriwwer. De Veräin vum Lëtzebuerger steet no 38 Spilldeeg nämlech op der Relegatiounsplaz.Eng 2:1-Victoire géint Sochaux e Freideg den Owend ass net duergaangen, fir de Relegatiounsmatch ze verhënneren. Fir datt eng Victoire duergaange wär, hätt Nanzeg misse géint Orléans verléieren, ma dee gefalen hu si Bourg-Péronnas net gemaach. Nanzeg huet mat 3:0 géint Orléans gewonnen an huet um Enn e Virsprong vun 2 Punkten op dem Christopher Martins seng Ekipp. Op der anerer Säit ka sech Bourg-Péronnas awer och freeën, well och een direkten Ofstig wär bei enger Defaite nach méiglech gewiescht.De Lëtzebuerger Futtballnationalspiller souz e Freideg déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.Am Relegatiounsmatch muss Bourg-Péronnas elo géint Grenoble Foot untrieden.Am belsche Championnat sollt demat Waasland-Beveren e Freideg den Owend u sech géint Lierse spillen. Duerch d'Faillite vun der Ekipp vum Aurélien Joachim an Tim Hall gouf d'Partie awer net gespillt. Um gréngen Dësch huet Waasland-Beveren de Match mat 5:0 gewonnen.