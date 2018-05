X

Bei der 46. Editioun vun der 24-Stonnen-Course gewënnt d'Manthey-Porsche-Team. Et war d'Wieder, dat beim Ausgang an der Äifel ee Wiertche matschwätze sollt. 3 an eng hallef Stonn virun der Schlusslinn, huet d'Course nämlech missten ënnerbrach ginn, well et zu staarkem Reen komm ass a sech zolitten Niwwel entwéckelt hat. No der onfräiwëlleger Paus huet sech Porsche mat Mercedes ee spannend Duell geleescht. Mercedes war bis dohin nach vir, ma duerch déi hefteg Wiederkonditiounen huet sech dem Manthey-Porsche #912 d'Chance gebueden, d'Formatioun vu Mercedes z'iwwerhuelen an d'Porsche-Fuerer sollten deen Ament ugräifen. Soumat ass et déi 6. Victoire fir d'Trupp vum Olaf Manthey, wouduerch si elo eleng de Rekord halen.