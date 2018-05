© AFP Archiv

Den Trainer vun de Grenats aot am Resumé, datt de President Bernard Serin a seng Directrice Générale Hélène Schrub kee richtege Plang hunn, an datt déi Valeuren, déi nach am Club waren, wéi den Hantz viru 25 Joer zu Metz gespillt huet, net méi do sinn.



D’Equipe aus der Lorraine steet jo zanter dem leschte Weekend als éischten Ofsteiger aus der Ligue 1 fest. Den Hantz hat am Oktober den Trainerposten vum Philippe Hinschberger iwwerholl, dee säi Stull virun d’Dier gestallt krut.