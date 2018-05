© Screenshot

Am Handball war an der Titelgrupp Spannung puer ugesot. Mat Käerjeng, Diddeleng a Bierchem haten nach 3 Ekippen d'Méiglechkeet Champion ze ginn. Käerjeng wollt et awer net spannend maachen an huet de Bierchemer bei der 37:25-Victoire keng Chance gelooss a sinn domat neie Champion.Sou hat Diddeleng trotz hirer 38:31-Victoire keng Chance Champion ze ginn a mussen sech mat der zweeter Plaz zefridde ginn.

HC Bierchem - HB Käerjéng 25:37

Käerjeng huet dëse Match vun Ufank un dominéiert an déi Bierchemer haten näischt entgéint ze setzen. Déi Käerjenger wollten hei guer keng Spannung opkomme loossen a waren schonn no 5 Minutten mat 4:0 a Féierung. Och dono konnten d'Gäscht hir Féierung ëmmer weider ausbauen a haten an der Paus schonn mat 21:12 fortgezunn. Och no der Paus hunn déi Käerjenger guer net méi erukomme gelooss a konnten de Virsprong souguer weider ausbauen. Um Enn gewënnt Käerjeng mat 37:25.

HB Diddeleng - Red Boys Déifferdeng 38:31

Tëscht Diddeleng an de Red Boys ass et däitlech méi enk a spannend zur Saach gaangen. No enger véierel Stonn hat Diddeleng sech e Virsprong vun 3 Goler erausgespillt a konnt dësen och bis an d'Halschent halen (20:17). An och wann se schonn an der Halschent wossten dat et näicht méi mam Championstitel gëtt wollten sech déi Diddelenger mat enger gudder Leeschtung virun hire Spectateuren äddi soen a gewannen och mat 38:31.

HB Péiteng - HB Esch 32:39

Bei Péiteng géint Esch ass et em guer näicht méi gaangen an si hu just nach fir e gutt Resultat gespillt. An der Halschent waren déi Escher mat 18:17 a Féierung. No der Paus huet den HB Esch den Tempo awer däitlech ugezunn a gewënnt schlussendlech mat 39:32.