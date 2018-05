© afp

An der Bundesliga war um leschte Spilldag Spannung am Kampf ëm den Ofstig an och ëm d'Plazen an der Champions League ugesot.Schlussendlëch steigt den Hamburger SV fir déi éischt Kéier an der Veräinsgeschicht of an dat trotz enger 2:1 Victoire bei Mönchengladbach, well Wolfsburg sech och mat 3:1 géint Köln duerchsetze konnt. Wolfsburg dogéint konnt sech mat dëser Victoire an d'Relegatioun retten.Am Kampf ëm d'Champions League verléiert Dortmund mat 1:3 zu Hoffenheim an huet sech awer trotzdem hannert Hoffenheim fir d'Champions League qualifizeiert. Leverkusen gewënnt mat 3:2 géint Hannover, mee qualifizéiert sech opgrond vun der méi schlechter Goldifferenz just fir d'Europa League.An der Europa League spillt nächst Saison och nach Leipzig a Stuttgart op der 7. Plaz muss hoffen, datt Bayern den DFB-Pokal gewënnt.Scho virum leschte Spilldag stoung Bayern München als Champion fest a Schalke gëtt Vize-Champion.Schlusstabell:

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1)

1:0 Hunt (11.', Eelefmeter); 1:1 Drmic (28.'); 2:1 Holtby (63.')

VFL Wolfsburg - 1. FC Köln 3:1 (1:1)

1:0 Guilavogui (1.'); 1:1 Hector (32.'); 2:1 Origi (54.')

SC Freiburg - FC Augsburg 2:0 (0:0)

1:0 Höfler (49.'); 2:0 Kleindienst (65.')

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 3:1 (1:0)

1:0 Kramaric (26.'); 1:1 Reus (58.'); 2:1 Szalai (63.'); 3:1 Kaderabek (74.')

Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96 3:2 (2:0)

1:0 Alario (3.'); 2:0 Alario (18.'); 3:0 Brandt (55.'); 3:1 Füllkrug (90.'+1.'); 3:2 Harnik (90.'+4.')

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)

1:0 Burgstaller (26.')

Hertha BSC Berlin - RB Leipzig 2:6 (1:3)

0:1 Upamecano (2.'); 1:1 Ibisevic (4.'); 1:2 Lookman (7.'); 1:3 Augustin (22.'); 1:4 Werner (49.'); 1:5 Augustin (54.'); 2:5 Kalou (64.'); 2:6 Bruma (82.')

Mainz 05 - Werder Bremen 1:2 (1:1)

1:0 Gbamin (12.'); 1:1 Kainz (23.'); 1:2 Gebre Selassie (79.')

Bayern München - VFB Stuttgart 1:4 (1:2)

0:1 Ginczek (5.'); 1:1 Tolisso (21.'); 1:2 Donis (42.'); 1:3 Akolo (52.'); 1:4 Ginczek (55.')